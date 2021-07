Brave and Beautiful Anticipazioni 20 luglio 2021: Suhan fa un'inquietante scoperta su Rifat!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 20 luglio 2021 su Canale 5 rivelano che la Korludag ha capito che Cesur ed il suo complice le nascondono qualcosa... qualcosa che lei è decisa a portare alla luce!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 20 luglio 2021, alle 14.45, Suhan, sospettosa, si rivolge alle autorità per ricevere delle informazioni in più su Rifat, il misterioso amico di Cesur...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan ha dei dubbi su Cesur e Rifat

Suhan nutre dei sospetti. Qualcosa non le torna: Cesur, inaspettatamente si è presentato a casa sua, ed altrettanto inaspettatamente l'ha baciata; i due, però, proprio mentre si stavano abbandonando alla passione, sono stati interrotti dalle guardie dei Korludag, le quali hanno sorpreso un uomo all'interno della proprietà. L'individuo in questione è Rifat, il complice del protagonista, e si giustifica dicendo che, dopo aver visto l'Alemdaroglu allontanarsi, ha iniziato a seguirlo, giungendo fino a lì. Essi, in realtà, si sono intrufolati nella tenuta di Tahsin per commettere un furto, o meglio, per appropriarsi dei quadri del padre del nuovo arrivato.

Il furto di Tahsin ai danni del padre di Cesur, nelle Anticipazioni del 20 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Il potente e spietato capofamiglia, infatti, durante il servizio militare conobbe Hasan Karahasanoglu, appunto il genitore di Cesur, e notò subito l'incommensurabile talento di Hasan con i pennelli. In effetti, gli innumerevoli potenziali acquirenti dei suoi dipinti erano disposti a sborsare cifre da capogiro per comprarli. Il Korludag, avendo sempre avuto un certo fiuto per gli affari, ed essendo sempre stato interessato principalmente a quelli, pensò bene d'impossessarsi delle opere d'arte in modo illecito. Per il forestiero era giunto il momento che esse tornassero nella mani di un Karahasanoglu.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan scopre chi è davvero Rifat

L'imprenditrice ha accompagnato a casa l'Alemdaroglu e Rifat. Durante il tragitto ha fatto alcune domande a quest'ultimo, nel tentativo di vederci più chiaramente. Nonostante i due abbiano provato a rispondere e a sviare, sperando di non alimentare i dubbi della Korludag, lei è rimasta comunque perplessa. Così, concludendo che essi non le abbiano detto tutta la verità, la ragazza preferisce continuare ad investigare su di loro, per conto suo. Suhan si dirige presso il commissariato, proprio per chiedere delle informazioni in più su Rifat... e viene a sapere che l'uomo è un ex poliziotto, il quale è stato congedato con disonore!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.