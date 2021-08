Brave and Beautiful Anticipazioni 20 agosto 2021: Suhan ha un crollo nervoso e distrugge tutto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 20 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che la Korludag perde le staffe e si scaglia contro le proprie creazioni!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 20 agosto 2021, alle 14.45, Suhan è talmente furiosa che distrugge le proprie creazioni al laboratorio!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan è confusa

Da quando Cesur è piombato nella sua vita, le certezze di Suhan, una dopo l'altra, sono crollate. Anzitutto, la sua relazione amorosa con Bulent è finita di colpo, e, poco a poco, è venuta meno anche la fiducia che nutriva nei confronti del padre, il quale l'ha sempre messa su di un piedistallo, trattandola come l'unica persona che per lui contasse davvero qualcosa.

Suhan pensa con tristezza e rabbia al padre, nelle Anticipazioni del 20 agosto 2021 di Brave and Beautiful

D'altra canto, le prove della fatto che Tahsin non sia il genitore amorevole che lei ha sempre creduto, bensì un uomo spietato, come lo dipinge il protagonista, sono sotto i suoi occhi. La ragazza, però, fa ancora fatica a credere che il Korludag sia davvero capace di sporcarsi la coscienza con i crimini più efferati... come l'omicidio. In fondo, però, lei stessa stava per morire a causa di un suo folle piano!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur cerca di calmare Suhan

Così, riflettendo su tutto ciò, specialmente sul fatto che non si senta più in grado di guardare il padre con gli stessi occhi di prima, Suhan ha un crollo nervoso, e, in preda alla rabbia, si scaglia contro le proprie creazioni presenti nel laboratorio! Quando il Karahasanoglu la raggiunge, e vede che la moglie ha distrutto gran parte del suo prezioso lavoro, cerca di tranquillizzarla...

