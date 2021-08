Brave and Beautiful Anticipazioni 19 agosto 2021: Bulent fa una curiosa scoperta...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 19 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che l'Aydinbas s'intrufola nel garage di Rifat e trova...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 19 agosto 2021, alle 14.45, Bulent, ficcanasando, scopre qualcosa che non avrebbe dovuto scoprire...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur e Suhan hanno rischiato grosso

Cesur e Suhan, nel giro di qualche giorno, se la sono vista brutta più di una volta. Da quando Tahsin ha scoperto che il forestiero altri non è che il figlio di Hasan, l'uomo che ha sulla coscienza, ha tentato in ogni modo di sbarazzarsi di lui. Tuttavia, al fianco del Karahasanoglu c'è spesso e volentieri la figlia, la quale, di conseguenza, ha rischiato la vita insieme all'amato!

Tahsin ha fatto rapire sua figlia, nelle Anticipazioni del 19 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Dopo essere sopravvissuti all'incidente automobilistico, i due giovani ed innamorati si sono rifugiati in un albergo appena fuori città, dove hanno iniziato a discutere dell'accaduto. Alla fine, la Korludag si è convinta che a far manomettere i freni della vettura, inspiegabilmente uscita fuori strada, sia stato proprio il padre. Tuttavia, in seguito, la ragazza è stata persino rapita, sempre su ordine di Tahsin.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Bulent trova un tunnel sotterraneo

Per fortuna, il protagonista l'ha trovata e a salvata in tempo, allontanando da lui ogni sospetto. Infatti, Mithat aveva legato e bendato Suhan nel garage di Rifat, l'amico di Cesur. Così, Bulent si reca proprio lì, desideroso di capire in che modo la coppia sia stata in grado di scappare la sera del sequestro. L'Aydinbas, curiosando in giro, trova un tunnel sotterraneo... dove lo condurrà, e che cosa scoprirà?

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.