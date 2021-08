Anticipazioni TV

Brave and Beautiful Anticipazioni 18 agosto 2021: Tahsin è spietato! Vuole farla pagare a Suhan

di Francesca Simone 17 agosto 2021

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 18 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che il Korludag, dopo aver saputo del matrimonio della figlia, non ha alcuna intenzione di restare con le mani in mano!