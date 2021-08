Brave and Beautiful Anticipazioni 17 agosto 2021: Cesur e Suhan sono marito e moglie!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 17 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che i due protagonisti sono convolati a nozze!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 17 agosto 2021, alle 14.45, Suhan e Cesur hanno fatto il grande passo!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan vittima della follia di Tahsin

Inizialmente, l'imprenditrice ha davvero pensato che fosse stato il Karahasanoglu a rapirla, per farla così pagare al padre. D'altra parte, gli uomini di Mithat, il braccio destro di Tahsin, l'hanno portata nel garage di Rifat, l'amico del protagonista. Quest'ultimo, nel frattempo, è stato infatti condotto in commissariato, mentre Cesur raggiungeva alla svelta la Korludag, affinché fosse lui a salvarla, prima che il proprietario terriero facesse finta di soccorrerla!

Suhan vuole vendicarsi del padre, nelle Anticipazioni del 17 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Per fortuna, il forestiero è riuscito ad arrivare in tempo, e l'ha liberata. La giovane, allora, ha capito tutto: non era stato il Karahasanoglu a pianificare il sequestro, bensì il proprio genitore. Così, la ragazza ha preso una decisione appositamente per far infuriare quest'ultimo: consapevole che avrebbe trovato in lui un complice, ha chiesto all'amato di accettare di sposarla... per finta!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan e Cesur si sposano!

Ovviamente, Cesur non si è tirato indietro. I due, quindi, stanno per convolare a nozze, in gran segreto. L'imprenditrice è perfettamente conscia che non potrebbe escogitare un piano migliore per vendicarsi di Tahsin, il quale prima ha quasi rischiato di ucciderla, nel tentativo di eliminare il protagonista, e poi l'ha persino fatta rapire. Tuttavia, nonostante il matrimonio appaia come niente di più che un accordo, la coppia, in realtà, lo desidera per davvero...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.