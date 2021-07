Brave and Beautiful Anticipazioni 16 luglio 2021: Cahide e Bulent stringono un patto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Decima Puntata di Brave and Beautiful, in onda venerdì 16 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che, dopo aver scoperto l'uno i segreti dell'altra, i due cognati decidono di stipulare un accordo...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella decima puntata, in onda venerdì 16 luglio 2021, alle 14.45, Cahide e Bulent sono pronti a farsi una promessa...

Brave and Beautiful Anticipazioni: I segreti di Bulent

Dopo che Suhan ha rifiutato la sua proposta di matrimonio davanti a tutti, Bulent, furente, ha appiccato il fuoco a casa di Cesur, convinto che fosse lui la causa del "no" della fidanzata. Inoltre, ha cercato consolazione tra le braccia di un'altra donna; così, il giovane si è imbattuto in Hulya, la prostituta che è in combutta con Cahide. I due hanno trascorso la notte insieme, e quando la moglie di Kohran è arrivata a bussare alla porta della complice, quest'ultima si è affrettata a cacciarlo via, affinché i cognati non s'incontrassero. Ovviamente, l'Aydinbas non ha alcuna intenzione di raccontare la verità alla Korludag, pensando che, a quel punto, lei non potrebbe far altro che dirgli addio, e lui non può rischiare di perdere l'occasione di entrare a far parte della prestigiosa famiglia. Tuttavia, nonostante gli sforzi del ragazzo di seppellire i suoi segreti, qualcuno, alla fine, li scopre...

Cahide e Bulent si smascherano a vicenda e stringono un patto, nelle Anticipazioni del 16 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Questo qualcuno è Cahide. La Dark Lady è l'unica che si sia accorta dell'ustione sulla mano di Bulent, ed ha subito collegato il segno all'incendio in cui stavano per rimanere uccisi l'Alemdaroglu e Tahsin. I due ne hanno parlato a lungo, e alla fine Cahide ha promesso di mantenere il silenzio, ma lui dovrà essere pronto a sdebitarsi. La donna, però, è venuta a conoscenza anche del fatto che il cognato abbia tradito Suhan con Hulya. Nel frattempo, d'altra parte, l'Aydinbas ha scoperto qualcosa che potrebbe tornargli utile, ossia il segreto di Cahide. Quindi, ormai, l'uno sa che cosa nasconde l'altra. Il giovane l'affronta, e le dice di sapere che, in realtà, lei non aspetta nessun bambino. La cognata è sotto shock: adesso è davvero nei guai. Dopotutto, ad essere al corrente dell'inganno erano soltanto la prostituta ed il dottor Nedim, il quale, però, è morto. Bulent, allora, le fa un proposta: devono stipulare un patto...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 12 al 16 luglio 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.