Brave and Beautiful Anticipazioni 15 luglio 2021: Cesur commette un furto!

Le Anticipazioni della Nona Puntata di Brave and Beautiful, in onda giovedì 15 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che il protagonista ha progettato di rubare qualcosa a Suhan...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella nona puntata, in onda giovedì 15 luglio 2021, alle 14.45, Cesur non è più disposto a continuare a vedere i quadri del padre nelle mani dei Korludag...

Brave and Beautiful Anticipazioni: L'inganno di Tahsin

Cesur è giunto nella terra dei Korludag con un unico obiettivo: vendicarsi di Tashin, e riappropriarsi di ciò che quest'ultimo aveva sottratto al padre, ovviamente con l'inganno. Il ricco fondatore e proprietario terriero, infatti, durante il servizio militare conobbe Hasan Karahasanoglu, appunto il genitore del giovane; il Korludag notò subito l'incommensurabile talento dell'uomo con i pennelli. In effetti, erano innumerevoli i potenziali acquirenti dei suoi quadri, i quali erano disposti a sborsare cifre da capogiro per comprarli. Tahsin, avendo sempre avuto un certo fiuto per gli affari, ed essendo sempre stato interessato soltanto a quelli, pensò bene d'impossessarsi delle opere d'arte in modo illecito. Inoltre, come se ciò non fosse già abbastanza, fingendosi suo amico, il Korludag riuscì persino ad appropriarsi di tutti i possedimenti dei Karahasanoglu, lasciando Hasan senza niente.

Cesur vuole rubare i quadri del padre, nelle Anticipazioni del 15 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Così, la famiglia di Tahsin, giorno dopo giorno, si è arricchita, anche a spese della famiglia di Cesur. Quest'ultimo, dopo aver salvato la vita al nemico giurato, è stato ospitato in casa sua. Ovviamente, nessuno sospetta che il cognome dell'eroe non sia Alemdaroglu, come lui dichiara, bensì Karahasanoglu: sotto mentite spoglie, Cesur sta provando a guadagnarsi la fiducia dei Korludag. Durante il suddetto soggiorno, il forestiero s'imbatte nelle tele dipinte dal padre, ed il bisogno di vendicarsi si fa ancora più urgente: è disposto a tutto pur di sapere che esse smettano di essere proprietà di Tahsin. Allora, Cesur organizza un furto. Per mettere in atto il piano, però, il ragazzo deve servirsi dell'aiuto del complice, Rifat, il quale viene mandato nella casa di Nisantasi per rubare il quadro realizzato dal genitore, appartenente ormai ai nonni di Suhan... il figlio dell'artista sarà in grado di mettere a segno il colpo?

