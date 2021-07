Brave and Beautiful Anticipazioni 14 luglio 2021: C'è un cadavere nel bosco! Ecco chi muore...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Ottava Puntata di Brave and Beautiful, in onda mercoledì 14 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che, nel bosco, viene rinvenuto un corpo esanime...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nell'ottava puntata, in onda mercoledì 14 luglio 2021, alle 14.45, potrebbe essere stato commesso un efferato delitto...

Brave and Beautiful Anticipazioni: L'inganno di Cahide

Ad essere incinta, a differenza di quanto dichiara, non è Cahide, la moglie di Kohran, bensì Hulya, la prostituta con la quale Bulent ha tradito Suhan. La Dark Lady ha organizzato questa pantomima perché sa che se lei ed il marito daranno a Tashin un nipote, allora il potente capofamiglia li terrà in più alta considerazione, magari scegliendo loro come eredi del suo impero. Dopotutto, una volta che i coniugi hanno confessato all'uomo di essere in procinto di diventare genitori, il Korludag senior ha smesso di vivere soltanto per la figlia, Suhan, ed ha iniziato a vedere, finalmente, anche il figlio. In che modo e fino a quando, però, Cahide può portare avanti la messinscena? Il suo piano è quello d'impossessarsi della creatura di Hulya, non appena quest'ultima avrà partorito, fingendo che sia sempre stata sua. Le due, infatti, sono in combutta. Quando tutto sembra filare liscio come l'olio, però, accade un imprevisto...

Il dottor Nedim viene trovato morto, nelle Anticipazioni del 14 luglio 2021 di Brave and Beautiful

A causa di una colluttazione, il cui movente è la gelosia, Kohran spinge la consorte, la quale cade e, sbattendo, perde i sensi. Così, Cahide viene trasportata d'urgenza in ospedale. Temendo che il dottor Nedim possa rivelare ai Korludag, e nello specifico al suocero, che non è in dolce attesa, la donna ricatta il medico, facendo leva sui debiti di gioco che lo fanno stare con l'acqua alla gola. Affinché possa procedere indisturbata con il suo piano, Cahide chiama la prostituta per farsi raggiungere in clinica e farle fare un'ecografia che, successivamente, lei spaccerà per sua. Questa storia, già sufficientemente intricata, si sta addirittura per tingere di rosso... Due giorni dopo il ricovero di Cahide, nel bosco viene trovato un cadavere... è il dottor Nedim! Si tratta di un terribile incidente oppure di un efferato delitto? Che qualcuno si arrivato a sporcarsi le mani con il sangue del medico pur di tappargli la bocca una volta per tutte?

