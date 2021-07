Brave and Beautiful Anticipazioni 13 luglio 2021: Cesur respinge Suhan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Settima Puntata di Brave and Beautiful, in onda martedì 13 luglio 2021 su Canale 5, rivelano che i due protagonisti stanno per abbandonarsi alla passione, quando improvvisamente lui...

Grazie alle anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella settima puntata, in onda martedì 13 luglio 2021, alle 14.45, Cesur, invece di lasciarsi andare con Suhan, si lascia assalire dai dubbi e, turbato, la pianta in asso!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan segue Cesur ad Istanbul

Tra Cesur e Suhan è stato un colpo di fulmine. Nell'esatto momento in cui si sono incontrati per la prima volta, entrambi hanno sentito l'uno nei confronti dell'altra un'attrazione irresistibile. Lei, però, ha dei dubbi su di lui, che è così misterioso e presuntuoso. Tuttavia, il nuovo arrivato ha dato prova di essere una persona dagli alti valori morali e pertanto meritevole di fiducia; in effetti, l'Alemdaroglu prima le ha salvato la vita, e poi ha salvato quella del padre, Tahsin. Inoltre, seppur ancora nessuno ne sia a conoscenza, quest'ultimo è l'obiettivo del forestiero, il quale sta cercando d'integrarsi nella famiglia Korludag per potersi vendicare dell'uomo. D'altra parte, Cesur non aveva di certo calcolato che l'acerrimo nemico avesse una figlia per la quale avrebbe perso la testa. I due giovani, giorno dopo giorno, hanno cominciato ad avvicinarsi, inevitabilmente... tanto che, quando il ragazzo parte per Istanbul, la Korludag decide di seguirlo.

Cesur respinge Suhan, nelle Anticipazioni del 13 luglio 2021 di Brave and Beautiful

Una volta giunti nel capoluogo turco, l'Alemdaroglu e la ragazza hanno modo di trascorre più tempo in compagnia l'uno dell'altra, e da soli. I due si trovano persino a cenare insieme, e, durante la serata, chiacchierano a lungo... ma non solo. Incapaci di resistersi, il nuovo arrivato e Suhan non possono fare a meno di accorciare le distanze: tra di loro la scintilla è già scoccata, ed ora la passione è sul punto di scoppiare. Cesur, però, invece di lasciarsi andare, assecondando impulso e sentimento, preferisce agire razionalmente, e ritrarsi, spezzando così l'incantesimo. L'imprenditrice, chiaramente, è incredula: sa che anche lui avrebbe voluto che accadesse ciò che stava per accadere. Per quale motivo, dunque, l'eroe dagli occhi di ghiaccio si è tirato indietro, rinnegando quel desiderio comune ed innegabile? La Korludag non se lo spiega. l'Alemdaroglu, intanto, se ne sta andando, evidentemente turbato dai suoi pensieri...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.