Brave and Beautiful Anticipazioni 12 agosto 2021: Cesur ruba qualcosa a Suhan...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda giovedì 12 agosto 2021 su Canale 5 rivelano che il protagonista sottrae all'ignara Korludag qualcosa che le appartiene...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda giovedì 12 agosto 2021, alle 14.45, Cesur s'impossessa furtivamente di una cosa che appartiene a Suhan...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur e Suhan cercano un rifugio

Cesur e Suhan sono vivi per miracolo: l'automobile su cui viaggiavano è inspiegabilmente finita fuori strada e, poco dopo, è esplosa. Per fortuna, la coppia è riuscita a mettersi al riparo un attimo prima che accadesse la tragedia. I due, allora, decidono d'incamminarsi, alla ricerca di un posto sicuro in cui potersi rifugiare e parlare con tranquillità di quanto successo...

Cesur vuole convincere Suhan della colpevolezza di Tahsin, nelle Anticipazioni del 12 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Giunti in una struttura alberghiera, il Karahasanoglu e la Korludag iniziano a confrontarsi. Il giovane, soprattutto, tenta di convincerla che non si è trattato di un incidente: qualcuno ha manomesso la vettura, e quel qualcuno non può che essere Tahsin, il quale è disposto a tutto pur di sbarazzarsi di lui! L'imprenditrice, però, è incredula: il padre non arriverebbe a tanto...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur sottrae a Suhan la carta d'identità...

Mentre parlano, Cesur s'impossessa della carta d'identità di Suhan, e poi la consegna a Rifat... Intanto, Kohran, che ha preso a cuore Hulya, ossia la donna che, secondo il primogenito del Korludag, è l'infermiera che si prende cura della moglie, Cahide, e del piccolo che quest'ultima porta in grembo, è in pena per lei. Kohran è oltremodo dispiaciuto per i maltrattamenti che Hulya ha subito da Turan...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 9 al 13 agosto 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.