Brave and Beautiful Anticipazioni 11 agosto 2021: Cesur e Suhan vittime di Tahsin!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin vuole eliminare Cesur!

Dopo averlo fatto arrestare, Tahsin ha persino cercato di convincere Cesur che il padre che vuole vendicare, in verità, si sia suicidato. I due tentativi per provare a fermare l'ira del giovane, però, sono risultati fallimentari. D'altra parte, il proprietario terriero sa che non può abbassare la guardia, né tantomeno smettere di attaccare: deve pensare alla prossima mossa da compiere, e deve farlo alla svelta!

Tahsin fa manomettere l'automobile di Cesur, nelle Anticipazioni dell'11 agosto 2021 di Brave and Beautiful

Il Korludag ha deciso: l'unico modo per rendere il Karahasanoglu inoffensivo è eliminarlo. Ma in che modo può sbarazzarsene senza sporcarsi eccessivamente le mani? All'improvviso, un'illuminazione: farà manomettere l'automobile del forestiero, così da fargli perdere il controllo di essa... e da farlo sembrare un incidente. Ovviamente, non sarà lui in prima persona ad occuparsene...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan rischia la vita per colpa del padre!

L'uomo chiede al braccio destro, privo di scrupoli come lui, di eseguire l'ordine... e Salih obbedisce. Tuttavia, Tahsin non aveva calcolato che la sua "marmocchia", la quale ormai ha perso la testa per Cesur, potesse trovarsi con quest'ultimo, all'interno della vettura! I due innamorati, infatti, stanno valicando i confini della città, quando la macchina va fuori strada... e devono sbrigarsi ad abbandonarla, perché sta per esplodere!

