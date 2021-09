Brave and Beautiful Anticipazioni 10 settembre 2021: Suhan subisce un'aggressione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 10 settembre 2021 su Canale 5 rivelano che la protagonista viene aggredita!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda venerdì 10 settembre 2021, alle 14.45, Cesur vuole che Suhan, dopo quanto accaduto, torni a vivere con lui, così da poterla difendere...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan si allontana da Cesur

Suhan si sente sempre più lontana da Cesur. Nonostante lo ami perdutamente, la giovane ha iniziato a pensare che il sentimento che lui prova per lei non sia sincero, o quantomeno sufficiente. Il ragazzo, infatti, non ha alcuna intenzione di abbondare i suoi piani di vendetta contro il suocero, neanche se così facendo renderebbe la Korludag felice.

Suhan va da Rifat, nelle Anticipazioni del 10 settembre 2021 di Brave and Beautiful

Dopo la morte di Fugen, la situazione è precipitata: i due innamorati non riescono a capirsi, né a venirsi incontro. Il Karahasanoglu non accetta che la moglie creda all'innocenza del padre, così come Suhan non accetta che il marito stia tentando di annientare il genitore ad ogni costo. Quest'ultima, non sapendo più che fare, decide di a recarsi all'officina di Rifat; quando Cesur la vede dalle telecamere di sorveglianza, chiama l'amico per informarsi.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan viene aggredita!

La Korludag, poco dopo aver fatto visita a Rifat, subisce un'aggressione. Il protagonista, sapendo che è in pericolo, e volendo portarla in salvo, le chiede di abbandonare la casa di Nisantasi, e di tornare a vivere con lui. Benché sia ancora piuttosto scossa dal terribile episodio, l'imprenditrice si rifiuta di accogliere la richiesta del Karahasanoglu, perché, ormai, non si fida più di lui...

