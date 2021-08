Brave and Beautiful Anticipazioni 10 agosto 2021: Il padre di Cesur si è suicidato?

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda martedì 10 agosto 2021, alle 14.45, Cesur viene a sapere da Tahsin che il padre si è in realtà suicidato...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin sa chi è davvero Cesur

Cesur è arrivato a Korludag con l'unico obiettivo di fare giustizia. Il ragazzo non sopporta l'idea che Tahsin si sia arricchito sulle spalle del padre, Hasan, privandolo mano a mano di qualunque cosa, fino a privarlo della vita stessa. Il piano di vendetta, però, prevedeva che nessuno sapesse chi lui fosse davvero... ormai, invece, sia il nemico che Suhan hanno scoperto la verità circa la sua identità e le sue intenzioni!

Tahsin ha fatto arrestare Cesur, nelle Anticipazioni del 10 agosto 2021 di Brave and Beautiful

La ragazza non l'ha presa bene, almeno all'inizio, ma, di certo, chi l'ha presa peggio è stato il Korludag senior, consapevole che il figlio dell'uomo che ha sulla coscienza lo abbia raggiunto proprio per la resa dei conti. Così, il proprietario terriero ha provato a metterlo fuori gioco, facendolo arrestare con l'accusa di aver usufruito di un documento falso... ma il Karahasanoglu è stato scarcerato poco dopo!

Allora, determinato a risolvere la faccenda prima che sia troppo tardi, Tahsin cambia strategia, sperando di riuscire una volta per tutte a neutralizzare la minaccia che il protagonista rappresenta per lui. Il padre di Suhan cerca un confronto con quest'ultimo, e, durante la conversazione, prova a convincerlo che il padre, in realtà, si sia tolto la vita. Cesur, però, non crede alla teoria del suicidio, e prosegue con le indagini...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.