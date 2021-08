Brave and Beautiful Anticipazioni 1° settembre 2021: Tahsin sta per essere ucciso!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 1° settembre 2021 su Canale 5 rivelano che poco prima che sparino al Korludag, arriva il protagonista a salvarlo... di nuovo!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda mercoledì 1° settembre 2021, alle 14.45, qualcuno sta per sparare a Tahsin, ma Cesur riesce a salvargli ancora una volta la vita!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Can sta per sparare a Tahsin!

Can, mosso dalle peggiori intenzioni, riesce ad intrufolarsi nella tenuta Korludag. Il suo obiettivo, infatti, è quello di far fuori Tahsin. L'uomo, ovviamente, è armato: impugna una pistola, e la punta contro il proprietario terriero. Quest'ultimo è convinto che ormai per lui sia finita, e si prepara a morire. In realtà, sta per arrivare un inaspettato angelo custode...

Cesur non vuole che Tahsin muoia, nelle Anticipazioni del 1° settembre 2021 di Brave and Beautiful

Cesur, nonostante lo odi, non vuole che il Korludag muoia, perché, altrimenti, non potrebbe pagare per tutte le sue malefatte, soprattutto quelle ai danni del padre Hasan. Per questa ragione, quando era scoppiato un incendio che li avrebbe uccisi entrambi, il giovane si era affrettato a portarlo in salvo; per questa ragione, ancora una volta, accorre in suo aiuto.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur salva Tahsin

Il Karahasanoglu riesce ad impedire a Can di esplodere il colpo, e, così, il nemico, nonché suocero, dopo aver visto per l'ennesima volta la morte in faccia, riesce a salvarsi, e per l'ennesima volta grazie a colui il quale vuole annientarlo. Ovviamente, Tahsin è sotto shock, tanto per l'attentato subito quanto per il tempestivo arrivo di Cesur, che è risultato essere provvidenziale...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.