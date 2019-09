Bobby Z - Il signore della droga: l'action-thriller con Paul Walker stasera su Spike

Anticipazioni TV

L'attore è protagonista di un film tratto da un romanzo di Don Winslow e interpretato anche da Laurence Fishburne e Olivia Wilde.

Dopo i primi due capitoli della saga di Fast and Furious, e dopo Timeline e Trappola in fondo al mare, Paul Walker, che ci manca sempre tanto, ha recitato in Bobby Z - Il signore della droga, dove si è lasciato affiancare da Laurence Fishburne. Si tratta di un film adatto a chi ama l'adrenalina, gli antieroi e le storie di narcotraffico. Diretto da John Herzfeld e uscito nel 2007, va in onda questa sera su Spike alle 21.30.

Tim Kearney è un ex marine con problemi di gestione della rabbia finito nel carcere di San Quintino, dove pensa di dover rimanere a lungo. Un giorno riceve la visita di Tad Grusza, un agente della Dea che gli annuncia che la sua condanna verrà revocata se accetterà di fingersi Bobby Z, uno spacciatore di marijuana di medio taglio collegato al boss del narcotraffico messicano Don Huertero. Tim accetta e si ritrova in un mucchio di guai, finendo oltre il confine, dove conosce Elizabeth, la ex di Bobby Z, e suo figlio Kit.

Anche se Don Winslow, che ha scritto il romanzo da cui il film è tratto e che si intitola "Morte e vita di Bobby Z", non è rimasto particolarmente colpito dall’adattamento, Bobby Z - Il signore della droga è un godibilissimo prodotto di intrattenimento pieno di gustosi ingredienti: fughe, inseguimenti, colorati paesaggi messicani, scambi di identità. Comincia come un prison-movie e diventa un indiavolato action-thriller. Il protagonista è una simpatica canaglia e Paul Walker lo interpreta con convinzione, rendendolo a tratti divertente. Il Bobby Z di cui il suo Tim Kearney deve prendere l'identità è interpretato da un attore che i fan di Sex and the City conoscono benissimo: Jason Lewis, che è stato Lewis (il giovane fidanzato di Samantha) tanto nella serie quanto nel primo film. Bobby Z - Il signore della droga è uscito direttamente in home-video, quindi è una rarità che non bisogna perdere, anche perché nel cast c'è la bellissima Olivia Wilde. Inoltre, seppur con i modi e i toni della commedia, il film riflette sulla piaga del narcotraffico e sull'omertà degli Stati Uniti, che fingono di non "vedere" quanta droga arrivi dal Messico. Questo tema scottante attraversa quasi l'intera opera di Don Winslow, un autore che, già che siamo, ci sentiamo di consigliarvi.