Blackout vite sospese: Stasera l'ultima Puntata della fiction con Alessandro Preziosi

In onda stasera su Rai 1 proprio appena prima di Sanremo l'ultima puntata della fiction fra thriller fantascienza Blackout Vite sospese. Cosa dobbiamo aspettarci.

Settimane fra le montagne, fra una neve che o non c'era o era molto abbondante. Un'avventura nell'avventura quella della fiction Blackout vite sospese, che stasera lunedì 6 febbraio in prima serata su Rai 1, proprio il giorno prima dell'irruzione del Festival di Sanremo, si conclude con un'ultima, molto attesa puntata. La serie tv realizzata in collaborazione con Trentino Film Commission, è diretta da Francesco Di Donna, interpretata da Alessandro Preziosi, Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Mickaël Lumière, Caterina Shulha e Maria Roveran e coprodotta da Rai Fiction - Èliseo entertainment, prodotta da Luca Barbareschi con la partecipazione di Viola Film.

Black Out è una storia fra sentimenti e umanità ma anche azione e qualche venatura fantascientifica. I protagonisti sono i clienti di un albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico di una valle isolata in Trentino. Sono tutti lì per le vacanze di Natale insieme ai loro cari. Un terremoto provoca il distacco di una violenta slavina che isola la valle impedendo pronti soccorsi. C'era un unico passo a collegarli con il resto del mondo, ora Il paese è isolato, l’elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. Una valanga che ha posto gli ospiti e i locali di fronte a uno specchio, a riflessioni implacabili e decisioni cruciali.

Le Anticipazioni sull'Ultima Puntata di Stasera di Blackout

I sopravvissuti scoprono di aver perso definitivamente i contatti con Giorgio, e la tensione per l’incertezza del loro destino destabilizza nuovamente l’atmosfera. Attraverso uno dei disegni di Hamid, Lidia inizia a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. Marco, sempre alla ricerca di elementi che dimostrino la colpevolezza di Giovanni, si convince della necessità di recuperare un fascicolo nell’auto del marescallo Piani e si fa aiutare da Irene. Nel frattempo, Giovanni ha scoperto una sconceratnte verità sul passato di Irene e la ricatta. Quando Marco arriva a consultare il fascicolo, con sua grande delusione, non trova alcun riferimento a Giovanni. Il sollievo di Giovanni, però, è di breve durata perché la scheda che lo riguardava è nelle mani di qualcun altro che ora glie ne chiede conto: “chi è lui davvero?”

Giovanni, messo alle strette, confessa al suo accusatore di aver attentato alla vita di Claudia, ma giura di essere estraneo alla morte di Max. Intanto, Lidia insospettita dal rapporto di Karim e Hamid, perquisisce la casa del barman e trova le prove che il bambino era nascosto lì. Tornata in hotel arresta Karim, accusandolo di essere anche l’assassino di Max e colui che ha tentato di uccidere Claudia. L’uomo si dice innocente. Imprigionato nel magazzino tenta di fuggire sequestrando la dottoressa. La vita di Claudia è di nuovo in pericolo e Marco e Giovanni sono pronti a tutto pur di salvarla, non senza un costo molto alto da pagare. In un finale rocambolesco e intenso, in una corsa contro il tempo, emergono verità inattese… finalmente la radio capta un segnale dal mondo esterno, ma l’unico testimone viene ucciso proprio mentre in infermeria Elena ri-apre gli occhi