Black or White: Il Film Stasera su Rai 1

I Premi Oscar Kevin Costner e Octavia Spencer sono i protagonisti del film diretto da Mike Bender, in onda alle 21.25 su Rai Uno

Black or White, il film in onda questa sera su Rai1 alle 21.25, vede protagonisti i due Premi Oscar Kevin Costner e Octavia Spencer nei panni di due nonni costretti a darsi battaglia legale per la custodia per la custodia della nipote, interpretata dalla giovanissima Jillian Estell.

Con la regia e la sceneggiatura da Mike Binder, che aveva già diretto Kevin Costner in Litigi d'amore del 2005, Black or White è tratto da una vicenda realmente accaduta.



Black or White: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La storia raccontata nel film Black or White è quella dell'avvocato Elliott Anderson (Costner). Dopo aver perso alcuni anni prima l'amata figlia diciassettenne, morta nel dare alla luce una bambina, Elliott è ora anche vedovo dopo l'improvvisa morte della moglie, vittima di un incidente stradale.

L'uomo affoga il suo dolore nell'alcol e si scontra con le difficoltà che derivano dal crescere da solo la nipotina birazziale, Eloise. Ma il mondo di Elliott viene letteralmente sconvolto quando la nonna paterna della bambina, Rowena (Spencer), chiede che Eloise venga affidata alle cure del padre, Reggie, un drogato che aveva abbandonato la figlia, subito dopo la morte della madre. Ne scaturisce una battaglia per l'affidamento che fa riemergere vecchie convinzioni e pregiudizi a lungo rimasti sopiti.

"Se amate il cinema a tema, non siete scoraggiati da qualche redenzione di troppo e vi manca la faccia da cowboy contemporaneo di Kevin Costner allora Black or White lo apprezzerete, finirete anche con l'occhio inumidito e vi delizieranno i duetti fra i due protagonisti. Altrimenti sarà dura". La recensione completa del film Black or White

La nostra intervista esclusiva a Kevin Costner, in occasione della presentazione del film alla festa del Cinema di Roma:



Black or White: La nostra intervista a Kevin Costner

