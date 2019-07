Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap turca per la seconda settimana del mese di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Dopo la sentenza del giudice riguardo all'affido di Bulut, Nazli e' infuriata con Asuman per aver inviato le foto, ma Asuman si difende. Nazli è pronta ad ammettere tutto a Ferit, ma quando il ragazzo la raggiunge bevono qualche bicchiere di troppo e Nazli trascorre la notte alla villa, rendendo le cose ancora più difficili. Alya cerca invano di riconquistare Deniz. Bulut fugge da casa di Hakan, e l'uomo sfrutta l’occasione per accusare Ferit di rapimento.

Bulut viene ritrovato nella casa dei suoi genitori da Ferit e Nazli. Poco dopo arrivano Demet ed Hakan con la polizia e alla fine il bambino è costretto ad andare via con loro. E' il primo giorno di lavoro alla Pusula Holding di Demet e Hakan e gli animi subito si surriscaldano. Nazli decide di allontanarsi da Ferit, ma il ragzzo se ne accorge; intanto aiuta Deniz con il menu del suo locale. Nazli è molto distante con Ferit e cerca di evitare di parlare con lui riguardo a quanto accaduto la notte prima. Intanto, Tarik invita Fatos a vedere uno spettacolo teatrale, ma i posti sono vicini a Engin e Adriana.

Hakan e Deniz si incontrano in un ristorante e hanno una lunga conversazione sui sentimenti. Deniz riflette sui sentimenti che prova. Ferit cerca di parlare con Nazli di quanto accaduto fra loro, ma Nazli è evasiva. Deniz mostra a Nazli un volto finora sconosciuto. Alya, sul palco, vuole rivelare i segreti di tutto il gruppo, ma Fatos riesce a fermarlo. Deniz si arrabbia con lei e chiude l'amicizia.

Demet scopre di aspettare un bambino, lo nasconde a Hakan ed incontra un medico per abortire. Ferit scopre che Nazli è la donna di cui Deniz è innamorato. Deniz si occupa dei lavori nel locale quando riceve l'inaspettata visita di Hakan, che lo incoraggia a non abbandonare il suo sogno davanti a Ferit; quest’ultimo, invece, più realista ricorda al ragazzo che quello degli affari è un mondo difficile e spietato. In occasione di una cena a casa di Ferit, Alya fa in modo che Deniz venga a sapere che Ferit non ha mai ridato il foulard a Nazli. Hakan e Demet si trasferiscono in un’altra casa, ma la donna ha preso appuntamento in una clinica.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.