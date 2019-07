Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap turca per la prima settimana di agosto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 5 a venerdì 9 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Ferit, certo che il responsabile dell’incidente sia Hakan, attende notizie dalla polizia. Hakan intanto si reca da lui nel tentativo di fargli cambiare idea. Demet fa rapire Asuman per avere la possibilità di parlarle con lei. Asuman dopo le intimidazioni di Demet va da Deniz per scusarsi. Hakan va da Celal e lo minaccia: pretende che si prenda la colpa dell’assassinio di Demir e Zeynep. Dopo aver parlato con Celal, Nazli e Ferit sono sicuri che non sia stato lui ad uccidere Demir e Zeynep.

Nel frattempo Hakan rivela a Demet che l’omicidio di Salih è stato tutto una finta per scoprire quanto è leale sua moglie. Intanto, Engin, scopre che il giorno dell’incidente di Demir e Zeynep, una guardia ha visto un misterioso uomo nascondere qualcosa sotto la macchina della coppia. Hakan decide che per il bene di Resul sia meglio che lasci la Turchia.

Il giudice ha emesso il verdetto definitivo: Hakan e Demet hanno la custodia di Bulut, Ferit però non è disposto ad arrendersi e ha in mente un piano per riprenderselo. L’attuazione del piano, però, necessita dell’aiuto incondizionato di Nazli. Intanto Hakan e Demet propongono a Deniz di rinunciare in loro favore alle sue azioni, in cambio avrà il nipote, punto debole di Nazli. Nazli ha infatti deciso di sposare Ferit per il bambino, non ce la fa più a vederlo così triste.

Hakan invece è fuori di sè perché il suo piano non sembra funzionare. Ferit annuncia il fidanzamento ufficiale con Nazli e per fortuna nessuno sospetta che si tratti di una messinscena. Nazli, consapevole della disapprovazione dei suoi genitori, è incerta sul da farsi. Il giorno del Sì è arrivato, ma Ferit e Nazli restano a lavoro fino a poche ore prima del matrimonio, nonostante le esortazioni degli amici. Poi solo un attimo prima dell'altare, Ferit decide di staccare e andarsi a preparare. Nazli invece, lasciato il ristorante, si ferma dal pescivendolo per un ordine che sa di non poter assolutamente rimandare. La ragazza non immagina i contrattempi e le insidie che dovrà affrontare.

Deniz salva Nazli rimasta rinchiusa nella cella frigorifera. Nonostante sia stremata, Nazli, riesce a sposarsi con Ferit, facendo infuriare Hakan e Demet. Deniz, disperato per il matrimonio, decide di partire con Alya. Nazli indossa ancora il vestito da sposa e Ferit la aiuta a toglierlo. Poco dopo, la poverina si sente male e scopre di avere la febbre alta.

Deniz decide di assumere un ruolo all'interno dell’azienda. Intanto, Ferit presenta ad Hakan una copia della richiesta di affidamento di Bulut. L’udienza per la custodia di Bulut si avvicina e Hakan per cancellare ogni speranza di Ferit di ottenere l'affido, mette della droga nei camion aziendale. Ferit viene arrestato e nonostante non ci siano prove tutti sospettano di Hakan. Ferit, in commissariato per rispondere alle accuse, fortunatamente riesce a uscirne in fretta.

Nel frattempo Hakan pensa di aver fregato Ferit e di poter prendere il controllo dell'azienda, ma invece Ferit lo denuncia e gli mette la polizia alle calcagna. Fatos decide di non sposare Engin. Al ristorante Asuman scopre che Burak li spia per conto di Demet, allora, insieme a Ferit e Nazli, cerca di incastrarli, ma Hakan manda i suoi uomini al posto di sua moglie, all'appuntamento con i ragazzi…

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.