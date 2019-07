Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le trame della soap turca per la la settimana a cavallo tra luglio e agosto.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Durante l’inaugurazione del ristorante, Ferit chiede a Nazli di ballare ma, nella sala gremita di gente, Deniz osserva la scena covando un odioso rancore; non sopportando di vedere i due insieme, decide di tornare a casa, dove, furioso, compie un gesto che si era ripromesso di non fare. Deniz spedisce una chiavetta usb di Demet a Ferit per fargli sapere la verità. Ferit, inferocito, decide di riscuotere il ristorante di Nazli e Manami.

Asuman, pentita, cerca di convincere Ferit che Nazli è innocente e a lasciare che il ristorante resti aperto. Intanto Nazli decide di partire con la sorella per Antiochia stando via un anno per potersi riprendere da tutto ciò che è successo, lasciando tutti senza parole. A questo punto Ferit, vista la scelta drastica di Nazli, rivede la sua decisione sul ristorante.

Manami riesce ad informare giusto in tempo Nazli e la convince a tornare indietro. Tra Ferit e Nazli c'è ancora tensione e Manami cerca di riavvicinarli organizzando una riunione di lavoro, purtroppo senza troppi risultati. Fortunatamente il piccolo della famiglia, Bulut, ha un piano. Intanto, Ferit ha deciso di far portare via dal parcheggio aziendale la macchina di Demir, quando un particolare colpisce l'operaio che si occupa della rimozione.

Hakan e Demet hanno una lite furiosa, il marito l'accusa di aver abortito senza informarla; Bulut, sconvolto, chiama subito Nazli e Ferit. I due corrono in soccorso del bambino, si unisce anche Deniz. Hakan e Ferit litigano, l'architetto è convinto che Hakan sia coinvolto nell'incidente che ha ucciso Demir e Zeynep.

Deniz è in ansia, ha paura che Ferit possa dire a Nazli che è stato lui a dargli la usb che incastra sua sorella. Ferit, nel frattempo, fatica a perdonare Nazli per ciò che ha fatto, anche se si sono riavvicinati grazie a Bulut. Demet è sempre più spaventata da Hakan.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.