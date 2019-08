Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap turca per la quarta settimana di agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.45.

In occasione del compleanno di Ferit, Nazli gli organizza una festa a sorpresa. Al party si presentano molte vecchie conoscenze del giovane, tra cui anche una vecchia fiamma, la bella Pelin. Il loro rapporto sentimentale si interruppe a causa di un tradimento. Intanto Hakan non smette di tramare contro Ferit, mette infatti un’altra spia all'interno della Pusula Holding. Fatos, invece, ha un importante incontro di lavoro con un celebre stilista. Ferit comincia a chiedersi dove possa essere finito Tahir: lo cerca ovunque, ma non lo trova. Nazli decide di iniziare a impartire lezioni di cucina.

Finalmente il rapporto tra Ferit e Nazli sembra essere tornato alla normalità, complice forse la felice serata passata insieme a tutti gli amici, in occasione del compleanno del ragazzo. Ma la festa a sorpresa ha comportato anche il ritorno sulla scena dell’affascinante Pelin, che un tempo era la ragazza di Ferit. La donna, oltre a essere molto bella, è anche desiderosa di vendicarsi.

Quando Nazli scopre che Pelin è stata la fidanzata di Ferit, il rapporto tra i due s’incrina nuovamente. Il giovane architetto, per di più, è molto preoccupato: sa infatti che l’ex ragazza ha avuto un aborto, ma la verità è che questa notizia se la sono inventata di sana pianta Hakan e Demet. Così Ferit, all'insaputa di Nazli, decide di incontrarsi di nascosto con Pelin per chiarire la situazione.

Nazli decide di parlare faccia a faccia con Pelin e la invita a casa. La giovane cuoca vuole capire quali siano le reali intenzioni dell’ex fidanzata di Ferit. Intanto Cihan, lo scagnozzo di Hakan, cerca di convincere Ferit a fare nuovi rischiosi investimenti. Demet, in preda alla disperazione, trova l’idea giusta per incastrare il marito: vuole far confessare ad Hakan tutte le sue colpe, mentre lei lo registra di nascosto.

Nazli non è affatto convinta sul conto di Pelin. Per di più, in un libro su cui la donna a fatto ricadere l’attenzione, la cuoca trova una foto che ritrae Ferit con l’ex. Intanto è arrivato il giorno del servizio gastronomico al ristorante: Nazli e Manami si trovano però costrette a prendere tempo con i giornalisti. Ferit infatti tarda ad arrivare, perché impegnato con Pelin. Come se non bastasse, il locale è affollato da chiassose signore di mezza età, che s’incontrano di frequente al ristorante. Finalmente Demet riesce a mettere a punto il suo piano contro il marito, che si è già messo in accordi con Pelin.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.