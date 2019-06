Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Il giudice, che ha in carico il caso del piccolo Bulut, prova simpatia per Hakan e Demet. Ferit, tuttavia, è convinto che i due zii vogliono occuparsi del bimbo solo per poter avanzare pretese economiche sulla holding di famiglia. Ferit chiede quindi ai suoi avvocati di chiarire la faccenda. Nazli scopre che è stata la sorella Asuman a scattare le foto ai documenti per l’affidamento di Bulut. La ragazza è arrabbiatissima e desidera dire tutto a Ferit, ma ha paura di perdere la fiducia del ragazzo.

Bulut è in ospedale a causa di un lieve infortunio: Ferit e Nazli si precipitano subito dal piccolo. Nella clinica incontrano Demet, con cui iniziano a discutere. Fatos desidera mettere Engin al corrente di tutto, ma Alya cerca di dissuaderla. Ferit sta ancora indagando su chi possa avere fotografato i documenti di nascosto. Nazli, consapevole che la colpevole è sua sorella, ha un mancamento. Quando la ragazza rinviene, si scopre che sulle foto incriminate è rimasta l’informazione sul modello di smartphone che le ha scattate.

Asuman, preoccupata, chiede consiglio a Demet su come comportarsi. Le giornate di Nazli sono impegnate dal lavoro e da Bulut. La giovane capisce, purtroppo, che al bimbo manca molto lo zio Ferit. Quest’ultimo, infatti, non visita il piccolo per non entrare a casa di Hakan e Demet, tra cui non è mai corso buon sangue. L’occasione giusta per ricongiungere nipote e zio forse però c’è, manca infatti poco al compleanno di Bulut.

Engin scopre la verità riguardo Fatos. Dopo ciò, Ferit, che non era mai stato certo dell’onestà di Nazli, comincia a tirare le sue conclusioni sulla ragazza. La sorella Asuman ha rischiato l’arresto per furto, l’amica Fatos è un’approfittatrice: se Nazli frequenta questo tipo di persone, anche lei deve essere simile. Ferit decide quindi di escludere Nazli dai festeggiamenti per il nipote. Nonostante ciò, Bulut non riceverà solo regali da scartare al suo compleanno.

Demet e Ferit si incontrano. Hakan, che li ha scoperti, è furiosa e gelosia. Decide quindi di fare del male a Ferit, e ordina a Bekir di procedere con lui come con Zeynep e Demir. Demet, fortunatamente, riesce a convincere Hakan ad annullare il piano diabolico. Ferit, dopo aver salutato il caro nipote che se ne va con gli zii, accompagna Deniz e Nazli a casa.

Durante il viaggio, a Deniz squilla il cellulare: Alya si è ubriacata. Tutti e tre decidono di andarla a recuperare e passano insieme dei momenti in allegria. L’indomani, Ferit fa vedere a Deniz il veicolo dove i genitori di Bulut hanno perso la vita, che si trova nascosto nel parcheggio della società. Quando Hakan viene a sapere della vettura va su tutte le furie, preoccupato che si possa scoprire la verità sulla morte di Zeynep e Demir.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.