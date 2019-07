Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap turca per la quarta settimana del mese di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Nazli chiede un mutuo per aprire il ristorante, ma le viene rifiutato perché non ha la garanzia di uno stipendio. Hakan viene a sapere da Alya che Nazli sta fuggendo da Ferit ed è intenzionato a capirne le motivazioni. Nel frattempo Ferit e Nazli, fuori città, per una riunione di lavoro con dei giapponesi, trascorrono del tempo insieme che li aiuta a riavvicinarsi. Engin e Fatos organizzano una cena insieme a casa di Fatos, ed Engin sembra molto preso.

Demet tenta di mettere Deniz contro Ferit insinuando un legame tra l'amico e Nazli, intanto la coppia, in albergo, sembra molto affiatata. Il padre di Nazli fa una sorpresa alla ragazza presentandosi da lei con il denaro necessario per aprire il ristorante; Nazli corre subito a firmare il contratto. Hakan, dopo una accesa discussione con Ferit a causa di alcuni licenziamenti decisi senza consenso, cerca un modo per allontanarlo con l'appoggio di Alya.

Deniz, ormai cotto di Nazli, va a casa sua dove conosce il padre della ragazza. Nazli e Manami hanno acquistato il ristorante ma Ali, il loro terzo socio in affari, ha deciso di abbandonare il progetto e a venduto la sua quota a un misterioso compratore. La notizia lascia sconvolte le due rag--azze. Nel frattempo, Alya fa a Deniz una confidenza che minerà le certezze del giovane e che potrebbe compromettere ogni equilibrio.

Dopo aver origliato una conversazione privata di Hakan, Demet è pronta a denunciare alla polizia i traffici illeciti del marito. Intanto, fervono i preparativi per il ristorante di Nazli. La polizia si presenta al magazzino da Hakan, il quale viene colpito ad un braccio; nonostante ciò, riesce comunque a partecipare al servizio fotografico di Demet. Nel frattempo, Nazli, festeggia l'apertura del suo ristorante!

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.