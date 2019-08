Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap turca per la prima settimana di settembre.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 2 a venerdì 6 settembre 2019 su Canale 5 alle 14.45.

A causa di Pelin, Ferit arriva in ritardo all’intervista presso il ristorante di Nazli. Dopo aver saputo che Asuman si è fatta prestare i soldi da Deniz, Nazli ha un litigio con la sorella e decide di andare via qualche giorno per rilassarsi. Intanto Asuman, per saldare il debito che ha con Deniz, accetta di lavorare per un uomo, le cui intenzioni non sono ben chiare. Quando il tizio si mostra in realtà un approfittatore e la giovane rischia grosso, per fortuna interviene Deniz e la salva. Ferit scopre dove si trova Nazli e la raggiunge.

Ferit e Nazli passano insieme una piacevole giornata in campagna. Intanto Demet, che è riuscita a registrare un audio in cui Hakan confessa di aver ucciso Demir e Zeynep, minaccia il marito di denunciarlo dell’assassinio.

Mentre stanno raccogliendo castagne nel bosco e l’ora tramonto s’avvicina, Ferit e Nazli si rendono conto di essersi persi. Trovano fortunatamente una casa disabitata, dove decidono di dormire per quella notte. I momenti spesi insieme quel giorno hanno fatto riavvicinare i due giovani, e si confessano i propri sentimenti. Nel frattempo, Leman, la madre di Ferit, riceve due visite da parte di Pelin e Deniz. La signora ha sempre più dubbi sul matrimonio del figlio.

Hakan vuole trovare il modo di piegare Nazli al suo volere. Per farlo, mette in atto un piano subdolo per ingannare la sorella di lei. Intanto Leman, la madre di Ferit, si trasferisce a casa del figlio. La signora vuole conoscere meglio Nazli, la sua nuova nuora.

Ferit e Nazli si concedono un giorno libero da passare insieme, per fare qualcosa di speciale. Intanto Hakan è sulle tracce della giovane cuoca. Non trovandola al ristorante, si reca a casa di Ferit, sicuro che l’architetto non ci sia, ma ci trova inaspettatamente la madre del giovane. Tra Leman e Hakan l’atmosfera si presenta, da subito, molto tesa.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.