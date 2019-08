Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap turca per la terza settimana di agosto.

Vediamo insieme cosa rivelano le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Lunedì 19 agosto 2019: L’inaugurazione della mostra di Deniz si avvicina e Ferit vuole cogliere l’occasione per mostrarsi pubblicamente con la sua consorte. Tuttavia, sembra che Nazli non voglia partecipare all'evento: la ragazza ha avuto una giornata difficile, sia al lavoro che in famiglia. Engin e Fatos si lasciano di comune accordo e decidono di restare in buoni rapporti. Per il bene del piccolo Bulut, Nazli e Ferit fingono che tra loro due non ci siano problemi. Incurante delle chiamate di Nazli, Asuman chiede a Deniz di trascorrere la notte insieme. Asuman, vedendo che il giovane non arriva, scopre che Deniz è stato ricoverato in ospedale a causa di un incidente in moto.

Martedì 20 agosto 2019: A seguito di un litigio con Nazli, Asuman decide di trasferirsi da Deniz, per prendersi cura di lui dopo l’incidente in moto. Demet chiede a Deniz se è disposto a testimoniare contro Ferit al processo. Ferit e Nazli temono che Asuman possa svelare a tutti la verità sul loro matrimonio. Hakan decide di mettere alla prova Tahir, facendolo diventare uno dei suoi. Nel frattempo Fatos ed Engin scoprono il segreto sulle nozze tra Ferit e Nazli. Gli sposi vogliono capire cosa è successo da Saban, ma costui scappa in preda al panico.

Mercoledì 21 agosto 2019: Deniz comunica a Ferit e Nazli che ha scoperto la messinscena del matrimonio. I due sono convinti che sia stata Asuman a spifferare tutto, ma il ragazzo nega. Hakan e Demet chiedono ad Asuman di aiutarli, ma si arrabbiano molto quando capiscono che la ragazza si sta prendendo gioco di loro. Prima dell’udienza per l’affido di Bulut, Ferit litiga con Deniz: quest’ultimo, che sa la verità sul matrimonio, lo avverte che testimonierà contro di lui. Intanto il rapporto tra Deniz e Asuman diventa sempre più intimo.

Giovedì 22 agosto 2019: Hakan e Bekir parlano dell’assassinio di Demir, senza sapere che Demet li sta ascoltando. La donna, dopo alcune indagini, scopre che è stato proprio il marito a uccidere suo fratello. Dopo un’aspra lite, Hakan ammette la sua colpa. Demet, fuori di sé per la rabbia e il dolore, decide di lasciarlo, ma l’uomo reagisce con violenza e la blocca dentro casa. Nel frattempo Nazli non sa come pagare il mutuo e le spese per il ristorante. Fatos ha paura, perché c’è stato un furto in un appartamento vicino a dove abita. La donna vorrebbe chiamare Engin, ma poi ci ripensa e contatta Tarik. In ogni caso, entrambi gli uomini si presentano da lei. Mentre Nazli si trova al ristorante, le arriva una telefonata dalla scuola di Bulut: il bambino ha ferito un suo compagno.

Venerdì 23 agosto 2019: Per paura che la moglie possa denunciarlo per l’assassinio di Zeynep e Demir, Hakan propone a Demet di rilassarsi sparando su un bersaglio messo su una porta. La donna accetta la proposta, ma non sa che dietro la porta c’è Tahir. Il marito riprende tutto in un video, in modo da ricattare la moglie nel caso lei lo volesse denunciare alle forze dell’ordine. Demet è chiaramente sconvolta e si reca da Deniz. Nazli si dimentica che è il compleanno di Ferit: in fretta e furia organizza una festa a sorpresa, ma ha bisogno di qualcosa che la renda speciale. Accorre in suo aiuto Fatos: mentre cerca tra le foto di Engin su internet, ne trova una di sette anni prima, che ritrae Engin e Ferit assieme a un gruppo di ragazzi sconosciuti.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.