Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Dopo la morte dei genitori del piccolo Bulut in un incidente stradale, i parenti del bambino cercano di ottenerne la custodia. Nazli, vista la tragica situazione, cerca di aiutare il più possibile, recandosi all'ospedale dove è ancora ricoverato Bulut. Nazli incontra poi Deniz, lo zio del bimbo, che mostra senza remore i suoi sentimenti verso di lei. In questa situazione molto confusa, a causa del triste lutto, due case riceveranno la visita di un ospite inatteso.

Ferit è molto preoccupato per Bulut, perché scopre che i meschini Hakan e Demet hanno richiesto l’affidamento del bambino. Condivide i suoi timori con un avvocato, Engin e Nazli. Ferit chiede addirittura a Nazli di non uscire insieme a Bulut, per evitare che gli avidi parenti possano mettere le mani sul nipote. Tarik e Fatos, intanto, cominciano a conoscersi meglio e pranzano insieme.

Nazli, che prova a portare di nascosto Bulut al cinema, riceve una chiamata dalla polizia: la sorella Asuman è stata colta in flagrante mentre rubava in un negozio. Demet fa pressioni su Deniz per vedere Bulut, fa poi il suo ingresso a casa di Ferit, portando con sé un boomerang, regalo per il nipote. Engin e Ferit capiscono finalmente che Hakan e Demet sono interessati al bambino per una pura questione economica.

Asuman, approfittando della distrazione di Ferit e Engin, riesce a fotografare i documenti posseduti da Ferit sull'affidamento di Bulut. Fatos e Asuman passano la serata presso l’abitazione di Deniz, dove si esibisce Alya. Ferit, invece, resta a casa sua assieme a Nazli e al piccolo Bulut. Ferit chiede a Tarik di andare presso l’appartamento di Nazli per prendere le cose della ragazza. Con grande sorpresa gli apre la porta Fatos: Tarik scopre così che Fatos è la coinquilina di Nazli.

Demet e Hakan comprano le foto dei documenti fatte di nascosto da Asuman, riuscendo così a ottenere l’affidamento provvisorio di Bulut. Ferit però non si arrende, deciso a riprendersi il nipote e a scoprire chi ha fornito ai vili parenti quelle informazioni. Intanto Bulut è costretto ad andare a vivere con gli zii e non sarà per niente facile. Il giudice affida provvisoriamente la custodia di Bulut agli zii Demet e Hakan, grazie alle informazioni trafugate da Asuman per loro.

Bulut, per volere del giudice, è stato dato temporaneamente in affidamento a Hakan e Demet, grazie ad alcuni documenti segreti trafugati da Asuman. Il bambino è sotto shock e Nazli va a trovarlo nella nuova casa, sotto richiesta degli zii. Hakan e Demet ne approfittano per chiederle di lavorare da loro. Nazli, anche se contrariata, decide di valutare seriamente la proposta, ma rifiuterà dopo esser venuta a conoscenza di un’informazione sconcertante.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.