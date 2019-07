Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap turca per la terza settimana del mese di luglio.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.45.

Demet si reca in una clinica per effettuare un'interruzione di gravidanza e Asuman la minaccia dicendole che se svelerà la storia delle foto, racconterà ad Hakan dell'aborto. Nazli non sa se accettare o meno il lavoro di Deniz, ma comunque decide di lasciare il lavoro a casa di Ferit , sorprendendo sia lui che Deniz. Nazli ha rassegnato le dimissioni a Ferit, perché non se la sente di lavorare per lui dopo quello che ha fatto Asuman. Ferit però non ne vuole sapere e la costringe a rispettare il patto di lavoro firmato.

Asuman e Demet hanno uno scontro sul lavoro e si lanciano delle terribili minacce. Hakan, per fare dispetto a Ferit, decide di presentarsi ad una riunione per la quale non è gradita la sua presenza. Deniz, Nazli e Bulut vanno a pranzo fuori e li raggiunge anche Ferit. Nel frattempo Ferit ed Engin indagano sul passato di Asuman ottenendo finalmente delle risposte.

Manami, amica di Nazli, fa alla ragazza una proposta davvero interessante: aprire un ristorante insieme, ma l'impegno di lavoro con Ferit e la mancanza di fondi la costringono a rinunciare al suo sogno. Nazli sembra non riuscire più a sopportare Ferit ed è amareggiata per la clausola imposta dal contratto. Deniz si offre di anticipare la somma prevista, ma la ragazza non accetta il prestito e preferisce lavorare ancora per Ferit.

Fatos ed Engin si fidanzano ufficialmente, mentre Deniz da il suo voto e il suo appoggio a Demet in occasione di una riunione aziendale, affidandole il ruolo di capo delle pubbliche relazioni. Nazli, riuscita a sciogliere il contratto con Ferit, è pronta a coronare il suo sogno: aprire un ristorante a Istanbul insieme a Manami. Ferit scopre del progetto grazie e Tahir e si stupisce che Nazli non ne abbia parlato con lui. Nel frattempo Demet cerca di conquistare la fiducia di Ferit.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.