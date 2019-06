Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019

Al via lunedì 10 giugno la nuova soap turca di Canale 5, Bitter Sweet – Ingredienti D’amore. La serie, che prende il posto in palinsesto di Uomini e Donne e andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30, ancora non confermati eventuali appuntamenti per il weekend. Le avventure di Nazli - interpretata da Özge Gürel, volto noto per i fan di un'altra soap Turca andata in onda sull'ammiraglia Mediaset nel 2016, Cherry Season - debutteranno dunque a partire dalla prossima settimana. Scopriamo le trame ufficiali delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019:

Lunedì 10 giugno 2019: la giovanissima ambiziosa chef Nazli sta studiando per poter realizzare un giorno il suo grande sogno: aprire un ristorante giapponese tutto suo. Purtroppo il difficile momento economico non le permette neppure di far fronte alle spese quotidiane, continuare poi a pagare la sua parte d'affitto per l'appartamento che divide con la sorella Asuman e l’amica Fatosh è diventata cosa impossibile: Nazli ha bisogno di un lavoro fisso. Fortunatamente trova impiego presso Ferit, facoltoso manager maniaco dell’ordine famoso per aver un caratteraccio che porta tutti i cuochi assunti a fuggire a gambe levate. Nazli comincerà da lui come cuoca personale, per passare successivamente al ruolo di collaboratrice domestica. A casa di Ferit, la giovane conoscerà Bulut, un bambino vispo e allegro nipote del suo datore di lavoro: il legame con il piccolo cambierà le vite di Nazli e Ferit, ma loro non lo immaginano proprio.

Martedì 11 giugno 2019: Nazli e Ferit hanno un primo incontro in cui chiarisco le reciproche posizioni. Una sera Bulut viene affidato allo zio Ferit, e Nazli accetta di restare con loro, come richiesto dal bambino, per cucinare e passare un po’ del suo tempo libero insieme al piccolo. Tutto sembra andare per il verso giusto, con le sorelle di Nazli che insinuano un flirt tra lei e Ferit, purtroppo quando Asuman sgraffignerà qualcosa dalla camera di Ferit, Nazli si troverà in una posizione spiacevole, che creerà più di un malinteso e inattese conseguenze.

Mercoledì 12 giugno 2019: Un evento mondano di gran rilievo sta per svolgersi a Istanbul, si tratta di una festa per celebrare gli accordi proficui tra Giappone e Turchia. Nazli viene convinta dalla sua insegnante a parteciparvi per fare pratica con la lingua giapponese dato che il suo sogno è proprio quello di aprire un ristorante giapponese. Ciò che Nazli non sa è che alla festa parteciperà anche Ferit, socio in affari del signor Nakatami, organizzatore dell’evento.

Giovedì 13 giugno 2019: Deniz telefona a Ferit e gli racconta di essersi infatuato di una ragazza con la quale ha un appuntamento la sera stessa. Intanto Nazli confida ad Asuman e Fatos di essere a disagio con la sua nuova occupazione per via del brutto carattere del suo datore di lavoro; alla sorella e all’amica rivela anche che uscirà con Deniz quella sera. In occasione del loro incontro, i due si recano in visita ad una casa di cura per animali e Deniz resta affascinato dalla sensibilità di Nazli, con cui deciderà di passare l’intera serata. Il piccolo Bulut intanto è felicissimo perché sua madre Zeynep ha deciso di invitare a cena Nazli insieme a Ferit e Demir. Conclusa la cena i quattro, finiranno la serata a casa di Deniz, è così che Nazli scoprirà che il famoso zio di Bulut altri non è che il suo nuovo amico.

Venerdì 14 giugno 2019: E' giunto il giorno che decreterà il vincitore della gara d’appalto. L'ansia è molta per le holding della famiglia di Ferit e di Hakan. Nazli, Fatos e Asuman nel frattempo si preparano per la serata di musica dal vivo di Alya. La holding di Ferit fortunatamente vince la gara e Hakan, costretto a ritirarsi, se ne va infuriato per l’ennesima sconfitta. Deniz accoglie Fatos, Nazli e Asuman al locale dove si esibisce Alya. Poco dopo arrivano anche Engin e Ferit, e l'imbarazzo con Nazli e Fatos è palpabile. Quest’ultima, infatti, per timore di imbattersi in Engin del quale è infatuata, lascia in fretta e furia il locale. Dopo l’esibizione di Alya, anche Ferit se ne va, ma mentre si allontana riceve una telefonata che lo lascia sconvolto. Poco dopo chiama Deniz chiedendogli di raggiungerlo con urgenza in ospedale. Purtroppo in un’incidente stradale sono morti Demir e Zeynep, mentre il piccolo Bulut è rimasto ferito gravemente. Dopo il funerale di Demir e Zeynep, Nazli e Ferit decidono di andare a vivere insieme per il bene di Bulut.

Bitter Sweet – Ingredienti D’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.