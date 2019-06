Bitter Sweet Anticipazioni: da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle trame delle puntate della soap Bitter Sweet - ingredienti d'amore, in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2019 su Canale 5 alle 14.45.

L'auto che ha causato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa e Hakan comanda a Resul di far sparire ogni indizio che possa portare a lui. Nel frattempo le ragazze, dopo un a giornata in piscina con Bulut, sono pronte per il concerto di Alya. L'evento sta per cominciare, ma Ferit è influenzato, ha la febbre alta e ha bisogno che qualcuno gli stia accanto. Nazli, resta quindi a casa del giovane per assisterlo. Il giorno successivo è Fatos a dover affrontare un piccolo inconveniente: resta bloccata in ascensore con Engin. La situazione costringerà i due ad affrontare i loro problemi.

L’unica che sembra tirare dritto senza intoppi è Asuman. Demet però, gelosa di Nazli, spedisce a Ferit una lettera in cui rivela la provenienza delle foto che gli hanno fatto perdere la custodia di Bulut: sono state trafugate proprio da Asuman. Per cercare di proteggere Nazli, Asuman – inizialmente decisa a chiudere i ponti con Demet e Hakan – stringe con loro un nuovo patto. Ferit intanto, ottiene un’ordinanza restrittiva che vieta ad Hakan di entrare alla Pusula Holding.

Nazli cerca invano di frequentare la lezione di un famoso chef iraniano, ma la speranza è l'ultima a morire, la serata si evolverà infatti in senso positivo. Deniz acquista il locale dove canta Alya, ma la delude ancora una volta quando le dice di non ricambiare i suoi sentimenti. Anche le cose tra Engin e Fatos sembrano non andare bene e la ragazza è depressa per un colloquio di lavoro dall'esito negativo. Il rapporto tra Nazli e Ferit si fa un po' equivoco, è chiaro infatti che tra i due sia scoccata la scintilla, ma loro si rifiutano di ammettere ciò che provano.

L’imminente responso del giudice per l'affidamento di Bulut infiamma lo scontro tra Hakan e Ferit. Entrambi, infatti, stanno tentando di screditare l'altro. Fatos perde il lavoro e Deniz le offre un impiego nel suo locale. Hakan riesce a sottrarsi all trappola di Ferit. A sua volta, ingaggia Buse affinché vada a letto con lui, questo permetterebbe ad Hakan di incastrare Ferit. Ma quando i due vanno fuori a cena, Buse gli svela i piani di Hakan.

E' il giorno dell’udienza e piccolo Bulut viene ascoltato dal giudice, il bambino conferma di voler vivere con Ferit e Nazli. L’avvocato di Demet mostra al giudice foto di Ferit e Buse e poi di Ferit e Nazli insinuando che l'imprenditore tenga in piedi due relazioni, si assicura così la custodia del bambino.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.