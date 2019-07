Bitter Sweet Anticipazioni 9 luglio 2019: Bulut e Nazli in fuga

Anticipazioni TV

Bulut è scappato dalla casa dei suoi zii mentre Nazli cerca di evitare Ferit, dopo il loro bacio.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 9 luglio 2019, Bulut è scappato di casa e viene finalmente ritrovato mentre Nazli, dopo il bacio cerca di evitare Ferit. Intanto però dà una mano a Deniz, per il menu del suo locale. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Bulut viene ritrovato in questa puntata di Bitter Sweet del 9 luglio 2019

Il giudice ha affidato Bulut alla custodia di Hakan e Demet, i perfidi e arrivisti zii materni del piccolo. Ferit non ha potuto fare nulla per dimostrare che le prove contro di lui, sono false e che fa tutto parte di un piano per metterlo ko. Hakan ha fatto bene i suoi conti e per lui e sua moglie è il momento di cominciare con la Pulsula Holding. Bulut non ha però preso bene questa decisione ed è fuggito, rifugiandosi nella sua vecchia casa. Il bambino viene ritrovato da Nazli e Ferit, preoccupati che al piccolo potesse essere successo qualcosa. I due lo riabbracciano e cercano di consolarlo ma in quel momento arriva la polizia insieme ad Hakan e gli animi si surriscaldano.

Nazli cerca di evitare Ferit

Nazli non è riuscita a rivelare la verià a Ferit anzi i due si sono baciati, aumentando tra loro l'imbarazzo. La giovane non sa davvero come comportarsi. Da una parte infatti sente ancora il peso delle sue bugie o meglio dei suoi “non detto” e dall'altra la paura di deludere il suo amato datore di lavoro, le impedisce di essere lucida. Decide dunque di prendere le distanze ma purtroppo Ferit se ne accorge. Per distrarsi la bella promessa cuoca, aiuta Deniz con il menu del suo locale ma finirà dalla padella alla brace, visto i sentimenti che il ragazzo prova per lei.

Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dall'8 al 12 luglio 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.