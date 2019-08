Bitter Sweet Anticipazioni 9 agosto 2019: Ferit viene arrestato

Anticipazioni TV

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 9 agosto 2019, Hakan mette della droga nei camion di Ferit e lo denuncia alla polizia. L'architetto viene arrestato ma per fortuna riesce a uscirne in fretta. Intanto Asuman scopre che al ristorante c'è una talpa. Si tratta di Burak, che li spia per conto di Demet. Nazli e Ferit decidono di chiedere un incontro con la donna ma al suo posto si presentano gli uomini dell'Onder. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.50 su Canale5.

Asuman scopre che c'è una talpa al ristorante in Bitter Sweet

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.