Bitter Sweet Anticipazioni 8 agosto 2019: Nazli si sente male e Ferit...

Ferit aiuta Nazli che ha la febbre molto alta. Per curarla fa con lei una doccia fredda.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di giovedì 8 agosto 2019, Deniz salva Nazli dalla cella frigorifera e la ragazza riesce a sposare Ferit. Arrivati a casa la poverina si sente male e scopre di avere la febbre molto alta. L'Aslan l'aiuta a guarire. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.50 su Canale5.

Deniz salva Nazli in questa puntata di Bitter Sweet dell'8 agosto 2019

Demet ha rinchiuso Nazli nella cella frigorifera e la ragazza rischia di morire assiderata. La chef non sembra avere scampo: il cellulare non prende e nessuno riesce a sentirla. Deniz e Ferit sono però già sulle sue tracce, preoccupati di non vederla arrivare all'altare. Il musicista ripercorre gli ultimi passi della sua amata e fortunatamente la trova, traendola in salvo da morte certa. La porta così a casa sua dove viene raggiunta da un furioso Ferit, che crede che la sua futura moglie abbia deciso di non sposarlo e sia stata tutto il tempo a casa del suo amico. Nazli cerca di convincerlo del contrario ma non c'è tempo da perdere in chiacchiere. I due si sposano nel giardino della villa dell'Aslan, con qualche muso lungo ma sotto sotto con grande emozione. Hakan e Demet sono furiosi.

Nazli si sente male e Ferit la soccorre in Bitter Sweet

La cerimonia si è svolta nel migliore dei modi e a fine serata, Nazli è stremata. La giovane non riesce a togliersi il vestito e suo marito l'aiuta a slacciarlo. Nel cuore della notte, Nazli si sente male e l'architetto si rende conto che la ragazza ha la febbre altissima. Si convince dunque che il racconto della cella frigorifera corrisponda al vero e chiama il medico. Il dottore gli consiglia di far fare alla moglie un bagno freddo ma tenere Nazli in piedi è impossibile, non ha forze. Ferit la prende quindi tra le braccia e si infila nella doccia con lei. Il beneficio è immediato! Il giorno dopo Ferit procede come previsto. Si presenta da Hakan con una copia della richiesta di affidamento di Bulut. Ora anche lui può sfoderare l'arma delle famiglia!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.