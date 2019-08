Bitter Sweet Anticipazioni 7 agosto 2019: Nazli sta per morire

Anticipazioni TV

Dopo l'annuncio del fidanzamento, Nazli finisce nei guai. Demet la rinchiude nella cella frigorifera del pescivendolo, per evitare che si presenti all'altare.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 7 agosto 2019, Ferit annuncia il fidanzamento con Nazli e nessuno sospetta che si tratti di una messinscena. La ragazza deve affrontare la disapprovazione dei genitori e le insidie che i suoi nemici hanno in serbo per lei. La bella chef si troverà in grandi difficoltà. Demet infatti la chiude in una cella frigorifera, sperando di liberarsi di lei. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.50 su Canale5.

L'annuncio del fidanzamento tra Ferit e Nazli in questa puntata di Bitter Sweet del 7 agosto 2019

Nazli ha accettato la proposta di Ferit di sposarsi per il bene di Bulut. L'architetto è stato convincente e ora ha organizzato tutto nei minimi dettagli. Per rendere la loro storia d'amore credibile, Ferit ha deciso di annunciare il loro fidanzamento durante una conferenza stampa, indetta per sponsorizzare il ristorante. I genitori di Nazli non accolgono con gioia questa notizia e disapprovano il matrimonio della figlia, consapevoli che si tratta di una messinscena. Ferit riesce però a convincerli a dare il loro consenso e finalmente il giorno del Sì arriva. Gli sposi però restano a lavoro sino a poche ore prima del matrimonio, nonostante gli amici li esortino a prepararsi.

Demet rinchiude Nazli in un cella frigorifera

Saranno proprio questi ritardi nei preparativi a mettere nei guai Nazli. La chef, desiderosa di prendere tempo e di finire le commissioni per il suo ristorante, si ferma dal pescivendolo per ritirare un ordine che non poteva assolutamente rimandare. Ma ad attenderla nel negozio c'è Demet, che in un raptus di follia, chiude la sua rivale all'interno della cella frigorifera, per liberarsi di lei. La temperatura è insopportabile ma soprattutto il cellulare non ha campo. Nazli è in pericolo e purtroppo nessuno può immaginare cosa le sia successo. Ferit e Deniz intanto attendono la sposa all'altare ma il suo ritardo comincia ad angosciarli. Chi salverà la poverina?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.