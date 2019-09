Bitter Sweet Anticipazioni 6 settembre 2019: Cosa nascondono Hakan e la signora Leman?

Anticipazioni TV

Hakan incontra inaspettatamente la signora Leman a casa di Ferit. Tra i due l'atmosfera è molto tesa.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 6 settembre 2019, Nazli e Ferit si concedono un giorno libero per stare insieme dopo aver passato la notte nel bosco. Hakan raggiunge il ristorante alla ricerca della chef ma al suo posto vi trova la signora Leman. Tra i due l'atmosfera si fa tesa ed è chiaro che i due nascondono qualcosa. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Una giornata speciale per Nazli e Ferit in questa puntata di Bitter Sweet del 6 settembre 2019

Nazli e Ferit si sono finalmente confessati il loro reciproco amore. La notte d'amore passata nel bosco ha cancellato ogni incomprensione nella giovane e innamorata coppia. I due sposini decidono dunque di concederesi un giorno libero dai loro impegni lavorativi, per fare qualcosa di speciale. Non sanno però che alle loro spalle, Hakan ha deciso di organizzare un piano per piegare al suo volere la giovane chef, colpendo ancora una volta l'ingenua Asuman.

La signora Leman intralcia i piani di Hakan in Bitter Sweet

Hakan ha un piano diabolico in mente e stavolta è sicuro di piegare alla sua volontà Nazli. L'Onder ha intenzione di ricattare la povera e ingenua Asuman e con lei sua sorella maggiore. Decide così di riaggiungere la ragazza al ristorante, certo di trovarla a lavoro. Ma appreso che la giovane ha deciso di prendersi un giorno libero, si reca a casa di Ferit. Al posto dell' Aslan, trova però un'ospite inaspettato a casa dell'architetto: la signora Leman, arrivata a Istanbul per conoscere e controllare sua nuora e suo figlio ma soprattutto per predersi cura lei stessa di Bulut. Tra i due – che sembrano conoscersi fin troppo bene - l'atmosfera si presenta da subito tesa. Cosa sarà successo tra loro e perchè Hakan sembra così tanto turbato nel rivederla?

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.