Bitter Sweet Anticipazioni 6 agosto 2019: Nazli sposa Ferit ma è tutto una bugia

Nazli accetta di sposare Ferit affinché Bulut torni a vivere con suo zio. Demet e Hakan intanto continuano a tramare contro i due rivali e cercano di corrompere Deniz.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 6 agosto 2019, il giudice affida Bulut a Demet e Hakan, con sentenza definitiva. Ferit non ha intenzione di demordere e ha già in mente un piano. Per attuarlo gli serve però la complicità di Nazli. La ragazza dovrà infatti sposarlo e i due si presenteranno al giudice come una famiglia, in grado di allevare il piccolo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.50. La soap turca per tutta la settimana dal 5 al 9 agosto 2019, andrà in onda con un doppio appuntamento, prendendo il posto de Il Segreto, in pausa estiva.

Demet e Hakan vincono la custodia nella puntata di Bitter Sweet del 6 agosto 2019

Il giorno della sentenza definitiva per la custodia di Bulut è arrivato. Nell'aula del tribunale, il giudice decide che il bambino dovrà essere affidato agli zii paterni, Hakan e Demet. I perfidi coniugi sembrano aver vinto ma Ferit non è per nulla contento e farà di tutto per cambiare quanto deciso. L'Alsan ha infatti la certezza che l'Onder sia un criminale e che il piccolo sia stato dato in affido all'assassino dei suoi genitori. Non permetterà che questa continui a lungo e ha un piano per cambiare tutto.

Il piano di Ferit di Bitter Sweet

C'è solo un modo per riprendersi il bambino ed è quello di presentarsi davanti al giudice anche lui con una famiglia. Nel piano di Ferit è compresa anche Nazli. La giovane avrà modo di ripagare il suo debito nei confronti dell'Aslan, diventando sua moglie anche se solo per il tempo necessario a riavere Bulut. La chef accetta di sposarsi, non tanto per i suoi sensi di colpa quanto per l'affetto che la lega al bambino, che vede ogni giorno di più soffrire. I due architettano così una storia plausibile, per convincere tutti di essersi innamorati e di non poter aspettare per convolare a nozze. Hakan è fuori di sé e quando anche il suo piano di corrompere Deniz va in fumo, deve pensare ad altro per mettere ko il suo rivale. Cosa arriverà a fare?

