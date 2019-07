Bitter Sweet Anticipazioni 5 luglio 2019: Ferit scopre i piani di Hakan ma perde Bulut

Anticipazioni TV

Buse rivela a Ferit i piani di Hakan ma il giorno del processo Demet ha una prova schiacciante contro il suo rivale e si assicura la custodia di Bulut.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 5 luglio 2019, Hakan ingaggia Buse per sedurre Ferit ma la ragazza lo tradisce, svelando i suoi piani all'imprenditore. Durante il processo però, Demet riesce ad assicurarsi la custodia del bambino insinuando che il suo rivale tenga in piedi due relazioni. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Ferit scopre i piani di Hakan in questa puntata di Bitter Sweet del 5 luglio 2019

Hakan è riuscito a insabbiare le prove che è stato lui a far manomettere l'auto in cui viaggiavano Demir e Zeynep ma deve ancora liberarsi di Ferit. Il giorno della sentenza per l'affidamento di Bulut è vicino e per mettere in trappola il suo nemico, Hakan assolda Buse affinché seduca Ferit e vada a letto con lui. La ragazza però, durante la cena, svela i piani del suo “capo” all'affascinante imprenditore, che finalmente scopre di essere vittima di un raggiro. Intanto Fatos perde il lavoro e Deniz le offre un impiego nel suo locale.

Demet scredita Ferit e ottiene la custodia di Bulut

Il giorno dell'udienza, il piccolo Bulut viene chiamato sul tavolo dei testimoni e conferma di voler vivere con Ferit e Nazli. L'avvocato di Demet non perde però tempo e porta davanti al giudice alcune foto che ritraggono Ferit in compagnia di due donne: Buse e Nazli. Il legale conferma che l'imprenditore tiene in piedi due relazioni e che non può essere certo un buon esempio per il nipote. Il giudice è così costretto a prendere la decisione di dare la custodia di Bulut al sua zia paterna.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.