Bitter Sweet Anticipazioni 4 settembre 2019: Nazli e Ferit fanno l'amore

Anticipazioni TV

Nazli e Ferit si perdono nel bosco e trovano riparo in una casa abbandonata, qui, si lasciano finalmente travolgere dalla passione!

Nella puntata di Bitter Sweet di mercoledì 4 settembre 2019, Ferit e Nazli, persi nel bosco, saranno costretti a trascorrere la notte in una casa disabitata, qui, per la prima volta consumeranno il loro matrimonio e confesseranno reciprocamente i loro sentimenti. Nel frattempo, Leman, madre di Ferit, riceve una doppia visita, prima Pelin, poi Deniz. Dopo aver parlato con i due la poverina nutrirà ancora più dubbi sul matrimonio del figlio. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.

Scoppia la passione tra Ferit e Nazli, nella puntata di Bitter Sweet del 4 settembre 2019

Ferit ha scoperto dove si è nascosta Nazli dopo la rottura causata dalle false rivelazioni di Pelin, il ragazzo, spaventato all'idea di averla perduta per sempre, si è messo subito sulle sue tracce. Grazie alla sua fedele segretaria, l'architetto ha scoperto che la moglie si è rifugiata da uno zio e che ha intenzione di aiutare il parente con la raccolta delle olive. Il bell'Aslan si è fatto quindi trovare nell'uliveto pronto a darà il suo contributo e durante il lavoro le tensioni accumulate sono pian piano svanite.

E' alla fine di questa bella giornata che i due sposi decideranno di fare una passeggiata nel bosco con la scusa di raccogliere funghi, purtroppo però, scopriranno, ormai già sul calare della sera, di aver perso la strada. Alla coppia toccherà quindi rifugiarsi in una casa disabitata. Sarà là che scoppierà la passione. Finalmente uniti e insieme, Ferit e Nazli si giureranno amore eterno e prometteranno di recuperare il tempo perduto.

Nel frattempo Lemon è tormentata dai dubbi sul matrimonio del figlio, dopo che sia Pelin che Deniz hanno insinuato in lei il sospetto che l'unione con Nazli sia in realtà solo una farsa. Come si comporterà la donna, riuscirà a capire quali sentimenti nutre realmente il suo Ferit?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 2 al 6 settembre 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.