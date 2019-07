Bitter Sweet Anticipazioni 31 luglio 2019: Il ristorante di Nazli è salvo grazie a Deniz che...

Anticipazioni TV

Ferit ha deciso di cambiare idea sulle sue quote del ristorante e mentre Nazli è già in viaggio, la fa tornare a casa.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 31 luglio 2019, Ferit ha deciso di ritirare le sue quote del ristorante, causandone la chiusura. L'intervento di Deniz lo porta però a cambiare idea e benché non perdoni Nazli, continua a finanziare il suo progetto. La bella cuoca – ormai già in viaggio verso Antiochia, viene richiamata indietro. Il ristorante è salvo. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli parte per Antiochia in questa puntata di Bitter Sweet del 31 luglio 2019

Deniz ha tradito Nazli e ha consegnato una chiavetta usb – contenente la verità su furto di Asuman – a Ferit. L'architetto furioso ha affrontato la cuoca, chiedendole spiegazione e la poverina – ormai scoperta – ha confermato di aver coperto sua sorella e di non avergli rivelato nulla per paura le succedesse qualcosa. L'Aslan non può credere di essere stato truffato proprio da chi era stato accolto a casa sua e promette a Nazli di non perdonarla mai e poi mai. Per colpa sua ha perso il suo adorato Bulut, finito nelle mani dei suoi spregevoli zii paterni. Ma Ferit non si ferma qui. Il giorno dopo, insieme alla sua assistente, si presenta al ristorante e comunica a tutti la sua decisione di ritare le sue quote. Con le spalle al muro, piena di vergogna e con i suoi sogni andati in fumo, Nazli decide di partire per Antiochia con la sorella, nella speranza di rifarsi una vita.

Il ristorante è salvo in Bitter Sweet

Deniz, pentitosi di aver messo nei guai Nazli, cerca di convincere la ragazza a non partire ma lei pensa che sia la cosa più giusta da fare. Il musicista si reca poi da Ferit e irritato con il suo amico, lo invita a cambiare idea sul ristorante oppure a cedergli le sue quote. L'architetto non sembra neanche ascoltarlo ma mentre la cuoca è in viaggio, una chiamata insperata arriva da Manami. Ferit ha deciso di non ritirarsi più e il ristorante è salvo. Nazli scende dal bus, pronta a fare ritorno a Istanbul.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.