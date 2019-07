Bitter Sweet Anticipazioni 30 luglio 2019: Ferit chiude il ristorante di Nazli

Anticipazioni TV

Ferit scopre che Nazli gli ha mentito e decide di chiudere il ristorante. La cuoca, disperata, lascia Istanbul.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 30 luglio 2019, Deniz tradisce Nazli e svela il suo segreto a Ferit. La reazione dell'Aslan è terribile tanto che decide di ritirare le sue quote dal ristorante, causandone la chiusura. Asuman tenta di tutto per proteggere sua sorella ma l'architetto ha preso la sua decisione. Nazli vuole dunque partire e lasciare Istanbul per almeno un anno. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Deniz tradisce Nazli in questa puntata di Bitter Sweet del 30 luglio 2019

La vicinanza tra Ferit e Nazli ha reso Deniz pazzo di gelosia. Il ragazzo, tornato a casa furioso, ha deciso di passare ai fatti e di mettere il suo amico contro la cuoca e farli così allontanare. Sfrutta così le informazioni avute da Alya e consegna all'Aslan, senza farsi notare, una chiavetta usb contenente la verità sull'identità del ladro dei documenti. Ferit non può credere di essere stato ingannato proprio dalla ragazza per cui credeva di provare dei sentimenti. Completamente fuori di sé la raggiunge per affrontarla faccia a faccia e ottenuta finalmente una confessione, decide di chiudere ogni rapporto con lei.

Ferit chiude il ristorante di Nazli in Bitter Sweet

Ferit, furioso, abbandona il progetto del ristorante e per punire Nazli, ritira le sue quote. Il grande sogno della bella cuoca va in frantumi. Il locale verrà presto chiuso per mancanza di fondi. Asuman pentita e profondamente dispiaciuta per aver messo nei guai sua sorella, si presenza sotto casa di Ferit, decisa a convincerlo che sua sorella non è colpevole di nulla se non di aver cercato di proteggerla. L'Aslan non si lascia però convincere e Nazli decide che è il momento di lasciare Istanbul e di tornare a casa, ad Antiochia, per almeno un anno. Le due sorelle fanno così i bagagli.

