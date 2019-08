Bitter Sweet Anticipazioni 30 agosto 2019: Il Tradimento di Ferit

Anticipazioni TV

Nazli trova una foto che ritrae Ferit e Pelin, in un vecchio libro del marito. La ragazza teme che l'architetto sia ancora innamorato della sua ex e che voglia tradirla.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 30 agosto 2019, Nazli nutre dei dubbi sulla sincerità di Pelin e quando trova una foto che ritrae la donna con Ferit, va su tutte le furie. Demet riesce a mettere a segno il suo piano contro il marito, mentre Nazli e Manami si trovano in difficoltà con un servizio fotografico al ristorante. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Il tradimento di Ferit in questa puntata di Bitter Sweet del 30 agosto 2019

Nazli è sconvolta dall'arrivo di Pelin. L'affascinante ex fidanzata di Ferit è un personaggio molto ambiguo e la chef comprende di non potersi affatto fidare di lei. Per questo le ha chiesto un confronto faccia a faccia e l'ha invitata a casa Aslan. Durante la loro chiacchierata, Nazli capisce che i suoi sospetti sono fondati ma ancora non comprende cosa provi Ferit nei suoi confronti. A farle credere che suo marito stia ancora pensando alla sua ex, è il ritrovamento di una foto che ritrae la coppia innamorata, in un libro su cui la stessa Pelin le ha fatto ricadere l'attenzione.

Nazli crede che Ferit la tradisce mentre Demet incastra Hakan in Bitter Sweet

Nazli teme che Ferit sia ancora innamorato di Pelin e i suoi sospetti che qualcosa non vada, si concretizzano il giorno del servizio gastronomico al ristorante. L'Aslan tarda all'appuntamento con i giornalisti e sia la chef che Manami sono costrette a prendere tempo, in attesa che il loro terzo socio arrivi. Come se non bastasse il locale è affollato da chiassose signore di mezza età. In effetti Ferit è in compagnia di Pelin, con cui sta discutendo della possibilià che la ragazza entri a far parte del team della Pusula Holding. L'imprenditore ha già messo in chiaro con lei che tra loro ci potrà essere solo un rapporto di lavoro ma il suo ritardo e il suo trattenersi con la ex fidanzata, fanno saltare i nervi alla povera Nazli. Demet intanto mette a segno il suo piano contro Hakan, che ha già stipulato un accordo con la terribile Pelin.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.