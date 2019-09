Bitter Sweet Anticipazioni 3 settembre 2019: Demet ha un audio che incastra Hakan

Anticipazioni TV

E' giunta l'ora della resa dei conti per Demet, la donna è pronta a rischiare il carcere, pur di liberarsi di Hakan.

Nella puntata di Bitter Sweet di martedì 3 settembre 2019 vedremo Ferit raggiungere Nazli e trascorrere una piacevole giornata in campagna con la neo moglie. Nel frattempo a casa Onder il clima non sembra altrettanto sereno, Demet, è riuscita a registrare un audio in cui Hakan confessa di aver ucciso Demir e Zeynep e minaccia di denunciare il marito. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45.

Demir scopre che Hakan è un assassino e lo ricatta, nelle puntata di Bitter Sweet del 3 settembre 2019

La vita di Demet è stata sconvolta da una scoperta straziante. La signora Onder, sospettando del marito, ha origliato una conversazione tra lui e Bekir: i due parlavano dell'assassinio di Demir. Con orrore ha scoperto che Hakan ha ucciso suo fratello dando ordine di manomettere i freni della sua macchina. Sconvolta, ha deciso di affrontarlo per avere la certezza di quello che ha sentito. L'imprenditore ha confessato e Demet ha registrato tutto, poi ha provato a lasciarlo, ma Hakan l'ha incastrata con l'omicidio di Tahir . Ora però Demet è stanca e pronta a rischiare tutto, anche il carcere, pur di liberarsi dal giogo del pericoloso marito, ha quindi fatto l'unica ha scelta possibile: usare l'audio in suo possesso per denunciarlo alla polizia.

Bitter Sweet: come reagirà Hakan di fronte al ricatto di Demet?

Mentre Nazli e Ferit si godono un po' di relax in campagna, ignari della terribile trappola in cui è caduta Asuman, Hakan si trova a dover gestire una pericolosa minaccia: sua moglie ha una prova che lo inchioda e che potrebbe far saltare tutti i suoi piani. Sarà dunque costretto a mettere un attimo da parte la questione Nazli/Ferit per studiare un modo per sottrarsi al ricatto di Demet. La poverina, pur consapevole delle possibili conseguenze violente del suo ricatto, è disposta rischiare pur di distruggere Hakan. Riuscirà nella sua impresa o il machiavellico Onder troverà anche in questa occasione un modo per cavarsela?

