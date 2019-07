Bitter Sweet Anticipazioni 3 luglio 2019: Demet fa licenziare Nazli

Anticipazioni TV

Demet è gelosa di Nazli e spedisce una lettera a Ferit per rivelargli chi è stato a scattare le foto ai suoi documenti.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 3 luglio 2019, Demet è gelosa di Nazli e spedisce a Ferit una lettera per rivelargli chi ha scattato le foto ai documenti, che gli hanno fatto perdere la custodia di Bulut. Asuman cerca di proteggere la sorella e stringe un altro patto con Hakan e sua moglie intanto Deniz delude nuovamente Alya. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Demet gelosa di Nazli in questa puntata di Bitter Sweet del 3 luglio 2019

Nazli è rimasta a vegliare Ferit malato con la febbre alta. Tra i due sembra esserci del tenero e questo forzato periodo a letto, ha rinsaldato il loro rapporto. Demet è però molto gelosa e fa di tutto per screditare Nazli agli occhi del suo ex fidanzato. Decide così di giocare sporco e d'astuzia: spedisce a Ferit una lettera in cui rivela la provenienza delle foto, che gli hanno fatto perdere la custodia di Bulut. Asuman, la colpevole - per salvare la sorella - finirà per stringere un altro patto con Demet e Hakan nonostante volesse chiudere con loro ogni ponte.

Delusioni per Alya e Fatos

Nazli, ignara dei giochini di Demet, cerca invano di frequentare le lezioni di un famoso chef iraniano. Inaspettatamente la speranza sembra sorriderle e la serata si evolve in un senso molto positivo per la cuoca. Non si può dire lo stesso per Alya. La talentuosa artista viene nuovamente delusa da Deniz, che dopo ave acquistato il locale dove lei canta, le dice ancora una volta di non ricambiare i suoi sentimenti. Nonostante il chiarimento in ascensore, le cose tra Engin e Fatos non sono migliorate e la ragazza è depressa anche per un colloquio di lavoro andato male.

Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dall'1 al 5 luglio 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.