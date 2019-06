Bitter Sweet Anticipazioni 28 giugno 2019: Hakan ordina l'omicidio di Ferit

Anticipazioni TV

Hakan, geloso, ordina a Bekir di liberarsi di Ferit e teme che la verità sulla morte di Zeynep e Demir venga a galla.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 28 giugno 2019, Hakan è geloso di Ferit e decide di assoldare Bekir per ucciderlo come Zeynep e Demir. Demet fortunatamente riesce a convincere il marito a lasciar perdere il piano. L'indomani Hakan scopre che Ferit ha nascosto la vettura incidentata della sorella ed è preoccupato che si venga a scoprire la verità sulla morte dei genitori di Bulut. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Hakan vuole uccidere Ferit in questa puntata di Bitter Sweet del 28 giugno 2019

Il compleanno di Bulut è passato con dei momenti dolci – amari e il bambino conta i giorni che lo separano dallo zio prediletto. Ferit e Demet si incontrano e tra loro, una volta fidanzati, ci sono scintille. Hakan li scopre e furioso e pazzo di gelosia, contatta uno dei suoi più fidati scagnozzi: Bekir. Ordina così all'uomo di liberarsi di Ferit e di procedere come ha fatto con Zeynep e Demir. Si scopre così che il terribile rivale di Ferit, è l'assassino dei genitori di Bulut. Per fortuna i piani vengono interrotti da Demet, che convince il marito ad annullare gli ordini.

Hakan teme di essere scoperto

Dopo aver parlato con Demet e aver passato del tempo con i nipote, Ferit accompagna a casa Deniz e Nazli. Durante il viaggio il telefono di Deniz squilla: Ayala si è ubriacata e ha bisogno di essere soccorsa. Tutti e tre si dirigono a recuperarla e dopo aver risolto la situazione, riescono a smorzare la tensione passando insieme dei momenti di allegria. L'indomani Ferit porta Deniz in un parcheggio nascosto della sua società, per fargli vedere il veicolo su cui viaggiavano Zeynep e Demir. Quando Hakan scopre che il suo nemico ha con sé la vettura dell'incidente, teme che si possa scoprire la verità sulla morte dei due.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.