Bitter Sweet Anticipazioni 28 agosto 2019: Nazli scopre chi è veramente Pelin

Nazli scopre che Pelin è l'ex fidanzata di Ferit mentre l'architetto viene a sapere che il suo grande amore passato gli ha nascosto un segreto: ha abortito.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 28 agosto 2019, Nazli ha creduto fino a ora che Pelin fosse solo una vecchia amica di Ferit. La ragazza scopre però che l'affascinante riccia è l'ex fidanzata - e grande amore - di suo marito. Il rapporto tra la cuoca e l'architetto torna a vacillare e Ferit scopre un particolare importante del passato che ignorava e chiede un incontro con l'affascinante ex fidanzata. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli scopre la vera identità di Pelin in questa puntata di Bitter Sweet del 28 agosto 2019

Nalzi non ha tempo per godersi il ritrovato equilibrio con Ferit. Il ragazzo sembrava essersi riavvicinato a lei dopo la festa di compleanno e la tenera dichiarazione di affetto – con tanto di bacio – durante il party. Purtroppo una nuova ombra colpisce la bella coppia e stavolta è il passato dell'architetto a preoccupare la chef. Nazli scopre che Pelin è l'ex fidanzata di Ferit e che tra loro c'è stata un'intensa storia d'amore, finita all'improvviso. La nuova arrivata è quindi una grande rivale per lei e un ostacolo per riconquistare il cuore di Ferit.

Ferit scopre che Pelin ha avuto un aborto in Bitter Sweet

Ferit cerca di non dare a vedere a Nazli la sua preoccupazione per il ritorno di Pelin. La sua ex fidanzata è stata un grande amore e lui ha sofferto molto per la fine della loro relazione. Pelin l'ha tradito e per questo lui ha dovuto chiudere con lei, seppur con grande dolore. A turbarlo, ora, è però una scoperta: la giovane ha infatti avuto un aborto dopo la rottura con l'Aslan e ha mantenuto il segreto per tutto questo tempo. Purtroppo l'architetto non sa che fa tutto parte di un piano per metterlo fuori gioco. Hakan si è alleato con Pelin, decisa a riprendersi Ferit e ad allontanare da lui Nazli. Ed è così che il bell'imprenditore, desideroso di scoprire di più sull'interruzione di gravidanza, chiede alla sua ex di incontrarsi di nascosto.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.