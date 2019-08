Bitter Sweet Anticipazioni 27 agosto 2019: Hakan e Pelin si alleano

Anticipazioni TV

Hakan sfrutta il ritorno di Pelin per vendicarsi di Ferit e far finire il suo matrimonio con Nazli.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 27 agosto 2019, Nazli è riuscita a riconquistare il cuore di Ferit, grazie alla festa di compleanno organizzata per il ragazzo. Purtroppo però l'affascinante Pelin ha ben altri intenti che una semplice amicizia nei confronti del suo ex e intende vendicarsi dell'Aslan. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli riconquista il cuore di Ferit nella puntata di Bitter Sweet del 27 agosto 2019

La festa di compleanno per Ferit è stata un successo e Nazli ha avuto un'idea meravigliosa. Invitare tutti i vecchi amici del marito si è infatti rivelata la mossa giusta per riconquistare il cuore del marito. In effetti l'architetto sembra essere molto felice del “regalo” di sua moglie e ha apprezzato che si sia prodigata tanto per lui. Unica nota negativa, è stata la presenza di Pelin, sua ex fidanzata e suo grande amore giovanile. Nazli è ignara del rapporto che c'è stato tra l'affascinante riccia e Ferit e non sa che proprio lei ha intenzioni ben poco amichevoli nei suoi confronti. L'architetto, da parte sua, ha da subito messo in chiaro alla sua ex compagna, che ormai nel suo cuore c'è solo sua moglie ma purtroppo, come teme, la bella Pelin non si lascerà convincere a non mettere il becco in affari che non la riguardano più.

Pelin vuole vendicarsi di Ferit in Bitter Sweet

Le intenzioni di Pelin sono molto semplici: riprendersi ciò che un tempo è stato suo. La ragazza ha infatti mostrato a Ferit di voler cancellare il passato e chiarire una volta per tutto quanto successo tra loro. Di questo ritorno ne approfitterà Hakan, che vedrà nella giovane un'opportunità per vendicarsi di Ferit. Sarà lui infatti a spingere Pelin a parlare con l'Aslan e a cercare di ricostruire il loro rapporto, finito per una bugia ordita da Demet. Riuscirà Ferit a evitare che un suo antico amore faccia vacillare il suo matrimonio, che ora sembra aver trovato l'equilibrio?

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.