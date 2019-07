Bitter Sweet Anticipazioni 26 luglio 2019: Hakan coinvolto in una sparatoria per colpa di Demet

Anticipazioni TV

Demet ha denunciato suo marito e l'uomo deve affrontare una sparatoria con la polizia. Nazli intanto inaugura il suo ristorante.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di venerdì 26 luglio 2019, Demet ha denunciato Hakan e la polizia di presenta al magazzino dell'imprenditore. Si scatena una sparatoria e l'Onder viene colpito a un braccio. Nazli intanto festeggia l'apertura del suo ristorante. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Hakan coinvolto in una sparatoria in questa puntata di Bitter Sweet del 26 luglio 2019

Demet, stanca delle violenze del marito e desiderosa di ricongiungersi a Ferit, ha denunciato i traffici illeciti di suo marito. Hakan si è così ritrovato la polizia nel suo magazzino. Nascosto dietro i muri viene coinvolto nella sparatoria contro gli agenti e un proiettile lo colpisce a un braccio. I suoi soci riescono a darsi alla fuga e lui, dopo essere riuscito a infilarsi in macchina, raggiunge sua moglie e partecipa al servizio fotografico di Demet. Hakan ha però il sospetto che la sua amata consorte, sia la responsabile della soffiata ed è dunque necessario punirla il prima possibile. Così, dopo lo shooting, porta Demet nel magazzino dove, torturando un uomo, le mostra cosa può succedere a chi tradisce la sua fiducia. La donna impaurita, scappa via.

Nazli inaugura il ristorante in Bitter Sweet

Il giorno dell'inaugurazione del ristorante di Nazli è finalmente giunto. La ragazza è su di giri dalla felicità e desidera che tutto vada per il meglio. Nel locale sono tutti felici, persino Ferit, il nuovo socio. La serata è un successo e tutti apprezzano la buona cucina della chef e si complimentano con lei per il suo talento. Un colpo duro per chi come Demet ha tentato in tutti i modi di insabbiare il talento della sua rivale. Quando infatti fa ritorno nella sua villa, dopo essere stata trascinata al magazzino da Hakan, scopre dal web che il locale di Nazli sta andando a gonfie vele. Anche per Deniz non è però facile. Ferit, durante la cena, chiede infatti alla giovane di cui sono entrambi innamorati, un ballo. Il musicista, furioso, appena torna a casa, spacca tutto per la rabbia.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.