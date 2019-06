Bitter Sweet Anticipazioni 26 giugno 2019: Il compleanno di Bulut

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 26 giugno 2019, Nazli nota che il piccolo Bulut sente molta nostalgia per suo zio. Ferit infatti non lo va a trovare per non entrare a casa di Hakan e Demet. La ragazza però pensa che il compleanno del bambino rimetterà le cose a posto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Bulut sente la mancanza di Ferit nella puntata di Bitter Sweet del 26 giugno 2019

Nazli teme di aver tradito la fiducia di Ferit, non rivelandogli di sapere chi ha fotografato i documenti privati dell'imprenditore. Purtroppo è stata Asuman, sua sorella, complice di Demet. Nazli ha però un altro cruccio; le sue giornate sono impegnate dal lavoro e da Bulut. Il bambino è sempre più triste e la ragazza capisce che al piccolo manca molto lo zio. Ferit infatti non fa mai visita a nipote, per non entrare in casa di Hakan e Demet, che lo hanno in custodia e con cui non corre buon sangue.

Il compleanno di Bulut

Nazli cerca di far sorridere Bulut passando con lui più tempo possibile. Il bambino però vorrebbe accanto anche il suo zio preferito. L'arrivo a casa della zia Demet non è stato certamente positivo e la mancanza di Ferit si fa sentire giorno dopo giorno. Ma in programma c'è una bella festa. Il compleanno di Bulut sta per arrivare e Nazli è sicura che zio e nipote finalmente si rivedranno e passeranno dei momenti insieme. Ma sarà davvero così o Hakan e Demet remeranno contro anche questa volta?

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.