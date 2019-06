Bitter Sweet Anticipazioni 25 giugno 2019: Nazli sviene

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 25 giugno 2019, Ferit sta indagando si chi possa aver fotografato i suoi documenti mentre Nazli, consapevole di quanto successo, sviene. Quando si riprende scopre che sulle foto è rimasto impresso il modello di smartphone che le ha scattate. Asuman rischia di essere scoperta! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Nazli sviene in questa puntata di Bitter Sweet del 25 giugno 2019

Ferit è furioso e indaga per scoprire chi abbia mai potuto fotografare i suoi documenti di nascosto. Deve essere qualcuno che ben conosce ma ancora non riesce a capire chi abbia potuto tradirlo così e permettere che Bulut venisse affidato – anche provvisoriamente – ai suoi arrivisti zii. Nazli è in seria difficoltà e la tensione accumulata per tutto questo tempo, la fa svenire. La ragazza non sa infatti come svelare all'imprenditore che la colpevole è sua sorella Asuman, che lavora per conto di Demet.

Asuman in pericolo

Quando Nazli rinviene, scopre una verità ancora più spaventosa. Asuman rischia di essere scoperta da un momento all'altro. Sulle foto infatti è rimasto impresso il modello di smartphone con cui sono state scattate. La ragazza teme che Ferit risalga a lei e la denunci per essersi introdotta di nascosto a casa sua. Chiede così consiglio alla perfida Demet su come comportarsi. Che cosa le dirà di fare la perfida e senza scrupoli zia di Bulut?

Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 24 al 28 giugno 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.