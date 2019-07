Bitter Sweet Anticipazioni 24 luglio 2019: Alya svela a Deniz la verità su Nazli e il ragazzo...

Anticipazioni TV

Alya pugnala Nazli alle spalle, rivelando a Deniz che è stata Asuman a fare le foto ai documenti. Il ragazzo è sconvolto.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di mercoledì 24 luglio 2019, Nazli e Manami vengono abbandonate dal loro socio in affari, che ha venduto la sua quota a un misterioso compratore. Alya intanto fa a Deniz una confidenza che mina le certezze del giovane e che potrebbe compromettere l'equilibrio appena ritrovato. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 14.45 su Canale5.

Un nuovo socio in affari per Nazli in questa puntata di Bitter Sweet del 24 luglio 2019

Finalmente Nazli ha realizzato il suo sogno. Ha aperto il suo ristorante con Manami grazie al denaro regalatole dal padre. La sua avventura come chef a Istanbul è solo all'inizio e già qualcosa sembra non voler andare per il verso giusto. Le due ragazze infatti apprendono con stupore e con preoccupazione che Ali, il loro terzo socio, ha deciso di ritirarsi e di abbandonare il progetto. L'uomo ha però provveduto a trovare un compratore della sua quota e presto svelerà alle due amiche il volto di questo misterioso nuovo finanziatore. Ovviamente la sorpresa è dietro l'angolo e Nazli si renderà conto di conoscere molto bene il suo nuovo “collega”.

Alya svela a Deniz il segreto di Nazli in Bitter Sweet

Nazli deve guardarsi le spalle da un problema molto più grosso di un nuovo socio nel ristorante. Sì perché il suo segreto si sta sgretolando senza che lei possa fare nulla. Alya, desiderosa di metterla in cattiva luce agli occhi di Deniz, svela al suo ex fidanzato che è stata Asuman a tradire Ferit e a consegnare le foto documenti – decisivi per l'affidamento di Bulut – ad Hakan e a Demet. Per il musicista è un duro colpo, che mina le certezze che il giovane ha costruito in questo tempo. Ma è soprattutto l'equilibrio ricreatosi a essere messo in pericolo. Deniz potrebbe infatti, pur di allontanare Ferit dalla chef, rivelare tutto al suo amico. Lo farà?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Bitter Sweet dal 22 al 26 luglio 2019

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.