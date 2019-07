Bitter Sweet Anticipazioni 23 luglio 2019: Demet istiga Deniz contro Ferit mentre Hakan corrompe Alya

Anticipazioni TV

Demet convince Deniz a rompere l'idillio amoroso tra Ferit e Nazli. La cuoca intanto ha ottenuto i soldi per aprire il suo ristorante.

Nelle anticipazioni della puntata di Bitter Sweet di martedì 23 luglio 2019, Demet cerca di mettere Deniz contro Ferit mentre Nazli riceve dei soldi in regalo dal padre. Hakan e Ferit sono di nuovo l'uno contro l'altro a causa di alcuni licenziamenti senza consenso mentre Deniz, ormai innamorato perso della cuoca, la raggiunge a casa desideroso di conoscere il signor Pinar. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda oggi alle 14.45 su Canale5.

Demet istiga Deniz in questa puntata di Bitter Sweet del 23 luglio 2019

Demet gioca sporco, un'altra volta. Utilizzerà a suo piacimento il sentimento che suo fratello ha iniziato a provare per Nazlia suo favore. Tenterà quindi di mettere Deniz contro Ferit insinuando nel giovane la gelosia per il rapporto che il suo amico ha con la bella cuoca. Tra i due sembra tornare il sereno, almeno per ora, e in albergo sono molto affiati. Al ritorno dal viaggio, Nazli ha una sorpresa. Suo padre si presenta a casa sua e le regala il denaro necessario per aprire il ristorante. Il suo sogno si realizza!

Hakan e Ferit di nuovo l'uno contro l'altro in Bitter Sweet

Mentre Nazli corre a firmare il contratto, Hakan si ritrova di nuovo faccia a faccia con Ferit. I due discutono animatamente a causa di alcuni licenziamenti decisi senza consenso. Il terribile marito di Demet cerca di allontanare l'architetto dall'azienda e chiede l'appoggio di Alya. Intanto Deniz, orami cotto di Nazli, raggiunge la ragazza a casa, desideroso di conoscere suo padre, il signor Pinar.

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.45.